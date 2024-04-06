太美了！泰國徵兵現場仙氣爆表 「校園正妹、選美皇后」現身掀轟動

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泰國適齡男子服兵役是透過抽籤決定，根據該國憲法規定，凡是21至26歲男子，一生中必須參與一次兵役抽籤，視抽籤結果決定是否當兵，抽中紅籤則須入伍展開兩年的軍旅生涯，抽中黑籤則不用當兵。而泰國的變性人士若能提供醫院開立的醫療證明，即可申請兵役豁免，不過抽籤期間仍須到場，因此每年的徵兵現場，都會聚集眾多美麗的變性人士，形成泰國獨特的徵兵畫面。

據泰國媒體報導，泰國2024年度的徵兵抽籤日在4月1日到12日，而今年在泰國黎逸府甲色威賽縣的徵兵點，出現一名長髮及胸、皮膚白皙的變性人，她是今年21歲就讀斯巴頓大學（Sripatum University），同時擔任校園大使的Parida Kerayuphan。

此外，泰國猜也蓬府的班克縣，也有一位選美皇后Kantong Passarapon前往徵兵現場報到。據了解，Kantong是當地知名的變性人士，曾參與近百場選美比賽，並贏得冠軍頭銜，泰國網友皆大讚她為「泰國灣天使」，社交平台上也累積許多追隨者。

兩人在抽籤現場的照片在網上引發熱議，有不少泰國女網友搞笑回應，「看到他們的美麗，讓我有點想自我放棄」、「令人震驚的美麗，我看看自己，覺得好像哪裡出了什麼問題」。