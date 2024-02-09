除夕拜年放福利！李多慧穿旗袍秀絕美白腿 赫見「包你爽歪歪」

南韓啦啦隊女神李多慧除了擁有甜美臉蛋與健康身材，加上不俗的舞蹈實力和親民作風，來台後隨即擄獲大批粉絲。今（9）日除夕夜也不免俗地和粉絲們拜年，只見她曬出先前引發話題的旗袍照，除了放送美腿福利之外，照片還驚見「包你爽歪歪」，讓粉絲直呼「救人喔」、「果然是多慧那麼漂亮」。

雖然李多慧和中職樂天桃猿隊的啦啦隊合約已到期，是否留在台灣或回到南韓發展仍不明朗，但她依舊持續在Instagram和粉絲們互動。除夕夜李多慧也沒忘記台灣粉絲，曬出一組先前引發話題的旗袍照，只見她除了大方露出招牌的白皙蜜大腿，還加碼擺出許多俏皮動作，貼文則用中文與韓文向粉絲拜年，「喜氣洋洋迎春節！大家農曆新年快樂，祝大家身體健康、笑口常開、恭喜發財」。

不過李多慧這組拜年照片除了白皙美腿之外，定睛一看還有另外一個亮點，只見她手持的紅包袋上寫著「包你爽歪歪」斗大五個字，接地氣的賀年詞不禁令人莞爾一笑。

貼文曝光後隨即吸引眾多粉絲留言，「旗袍真的超頂」、「才剛過年就要這麼猛嗎」、「老婆，我有說你可以發嗎？」、「救人喔」、「果然是多慧那麼漂亮」、「超美的啦！新年快樂」。

李多慧除夕夜不忘和台灣粉絲拜年，一身性感旗袍配上白皙蜜大腿，讓粉絲直呼「救人喔」。圖／取自李多慧Instagram

李多慧除夕夜不忘和台灣粉絲拜年，一身性感旗袍配上白皙蜜大腿，讓粉絲直呼「救人喔」。圖／取自李多慧Instagram