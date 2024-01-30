噴鼻血！正妹數學老師「穿比基尼」滑雪 粉絲驚呆：不冷嗎

自稱以前教過數學的網美凱莉老師擁有甜美外表、姣好身材，Instagram（IG）吸引19萬人追蹤，時常PO出美照的她近日一組滑雪照引起熱議，只見凱莉老師身穿桃紅色比基尼，在一片白茫茫雪場中擺POSE，留言紛紛直呼：「老師好辣」、「不會冷嗎？」

凱莉老師日前貼出這組照片，表示自己到韓國首爾的伊利西安滑雪場，解鎖人生第一次滑雪，還升級到初級3，連教練都說第一天進度能到這邊算厲害了，再上去就會達到中級。

凱莉老師也分享三點滑雪穿搭小建議，一、瘦的女生建議買自己的褲子，租的褲子即使寫SS還是超級大件，裡面都穿原本的褲子了，還可以塞一個拳頭。二、千萬不要穿太多件，滑雪運動量大，會很熱，大概一～兩件就可以了。三、她穿了之前跟風買的豐臀褲，發現很耐摔，推薦給大家。

值得注意的是，因為凱莉老師外套裡面穿比基尼，震驚不少網友，許多人大讚老師很美又性感，也有許多人表示不解，為何要穿這樣滑雪。對此，她本人則回應穿這樣只是跟流行而已啦，而且有穿外套，加上滑雪真的不冷，「只有拍照比較恥是真的！」目前該貼文已吸引1.3萬讚、超過100則留言。