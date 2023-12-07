同業眼紅？正妹物理治療師挨酸「整天露」騙吃騙喝 本人吐心聲

俗話說人紅是非多，有時即使不是刻意為之的行為，都可能招致其他人的言語攻擊。物理治療師米米有著亮麗外表和魔鬼身材，不過近日有網友在臉書發表攻擊米米的言論，怒批「想紅想瘋了」、「可以不要打著物治師的名號騙吃騙喝嗎？」對於鄉民謾罵，米米則坦言「如果真的不喜歡我的，可以跳過我」。

一名網友投稿臉書粉絲專頁「靠北復健」，開頭直呼「那位叫米米治療師是不是想紅想瘋了啊」，文中除了酸米米長相普通、整天露身材「丟物治師的臉」，更怒嗆「可以不要打著物治師的名號騙吃騙喝嗎，大奶網美到處都是」。

抱怨文曝光後吸引許多網友回應，「你是不是羨慕人家」、「展現自己的優勢礙到你什麼」、「愛嫌又愛看，搞得我好亂」、「我勸你少管閒事」、「人家過人家的，你過你的，你有本事也可以像她一樣啊」；不過也有鄉民抱持其他立場，「樓主說的沒錯啊，就是靠露奶在紅的有什麼問題」。

此外，這篇抱怨文也驚動到米米，除了本人現身貼文底下澄清「沒有騙吃騙喝，也沒有詐騙任何人」，她也在Instagram連發2個限時動態回應，她自認僅是平凡人，獨自一人北漂工作之餘只想分享自己的生活點滴，更沒有文中指控的詐騙一事。最後，米米表示「如果真的不喜歡我的，可以跳過我」，更直言「沒必要為了一個陌生人影響自己的心情」。

針對「靠北復健」指控，物理治療師米米趕緊在Instagram發限時動態澄清誤會。圖／取自米米Instagram