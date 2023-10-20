【一劍浣春秋】是女優也是風俗妹！片商和事務所怎麼看女優在「賣」？

你看了桃果明里的最新聲明嗎？

簡單翻譯一下，桃果明里說自己只剩一支作品的存貨，而且要拖到明年四月才發，之後就要退出發片行列ー可能有人覺得奇怪，明明還有半年的時間，現在講這些不會太早嗎？我想應該是因為這位號稱天然I罩杯的女優發片早就出問題了，與其一直被影迷問個不停不如自己全招了，影迷只要乖乖等著片子發出來就行了。

桃果明里要休業了。圖／翻攝自toka_akari on X

所以照理來說，明年四月的作品就是她告別淫光幕的引退作，那之後她要幹嘛呢？其實早在出道，桃果明里的底細就被摸得一清二楚，成為業界最頂尖片商S1的專屬女優前，她曾經和FC2影音平台的賣家合作拍了很多無碼片，本職則是在風俗店等客人光顧的風塵女子，在她另一個提供客人預約的社群帳號上可以看到這個月（2023/10）她還是固定出勤賺皮肉錢，只要你有錢然後她有閒就可以相約切磋一下⋯⋯

桃果明里的另一面，就是等待客人臨幸的風塵女子。圖／翻攝自Versailles_lala on X

這時候可能有人會問了，AV事務所和片商不管嗎？女優可以這樣一直賣一直爽嗎？

其實AV事務所管得沒那麼多，或者我們應該這麼說，他們管不了那麼多，因為AV事務所的業務範圍就是安排女優去拍A片，其他的事情他們就不管了－－至於女優私底下賣肉會怎麼樣呢？其實事務所比我們還清楚女優的底細，她們大多來自八大產業，叫她們一個月只拍一支作品，然後其他什麼事情都不要做那是不可能的，所以事務所大多不管女優檯面下的性交易，最多就是撇清那些嫖客不是他們幫忙接洽的。

一宮希帆在出道後就清除了風俗界的足跡。圖／翻攝自kihochan33 on X

那女優不怕被知道自己有在賣？這就因人而異了，有些女優蠻忌諱檯面下的身分被攤在陽光下，因為她們覺得影迷變成嫖客是件很尷尬的事；但現在時代不同了，有蠻多人覺得女優的身分是很好的促銷，原本一炮只能賣6萬日幣（折合新台幣13,200元），現在當了AV女優一炮可以賣到10萬日幣（折合台幣2.2萬），再加上拍片也是有片酬可拿的，所以雖然不會強調自己有在賣，但她們會讓兩個身分同時存在於社群上，而且也不怕被發現⋯⋯

K罩杯的湊羽琉也是風俗女。圖／翻攝自minato_haru_ on X

所以像175公分K罩杯的超大型新人「湊羽琉」在X平台（原twitter）也是有兩個帳號，一個是以AV女優的身分圈粉，另一個則是用風俗妹的身分接客；比較小心的女優像一宮希帆則是清除自己過去在風俗界的足跡、把之前應召站網頁上的資料通通刪除，用Line每天Call客抓緊拍片的空檔賺皮肉錢〜

那片商呢？片商不在意嗎？其實還好，他們的任務就是把片子拍好然後賣出去發大財，女優的副業他們不是那麼關心，所以女優只要片子賣得出去那就沒關係，但如果女優的片子賣得不怎麼樣那就要及時停損，所以桃果明里雖然出道時頂著大型新人的頭銜，但出道沒多久就出現發片不規律的問題，明明一個月該發一支作品但熬到出道一週年也只有7支作品，這完全不是AV新法的錯，就是賣座很一般加上女優拼副業罷了⋯⋯

K罩杯的湊羽琉也是風俗女。圖／翻攝自minato_haru_ on X

至於海外的粉絲有沒有辦法嫖到這些女優呢？除了要看應召站收不收外國人，你也可以私訊女優社群，也許她們會收－－所以有興趣的話就勇敢寄信吧，為了下半身的性福，衝啦！