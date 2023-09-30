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「進廠維修」後直接起飛！他盤點5位AV女優大翻身 老司機再點1名S級

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為日本知名AV女優三上悠亞（左）與深田詠美（右）。圖／取自Instagram@yua_mikami、@eimi0318
圖為日本知名AV女優三上悠亞（左）與深田詠美（右）。圖／取自Instagram@yua_mikami@eimi0318

誰是你心目中的女神？日本成人產業發展蓬勃，片商不僅推出各類題材，滿足觀眾的味蕾，還會廣邀「各路人才」，挖角女性投入「暗黑產業」。日前，一名網友好奇詢問，「整形後直接起飛的AV女優有誰？」，他盤點自己心中的5大女神，直言這些人「進廠維修」後在成人圈飛黃騰達、人氣一個比一個還高，許多老司機看到後也湊上來朝聖。

一名網友在PTT發文表示，部分日本的AV女優「出廠前」與「出廠後」外貌差別頗大，但許多人都是整形完後人氣一飛衝天，他更在文中盤點心目中的「5大女神」，分別為深田詠美、新有菜（舊名為橋本有菜）、河北彩花、三上悠亞及水卜櫻。

許多女優為了迎合片商需求或觀眾喜好，都心甘情願進入手術房「進廠維修」，而不少人為了變美、變瘦，更是花了好一番功夫，光鮮亮麗的外表背後，總是藏著無數的努力。原PO也好奇詢問其他老司機，「整形後直接起飛的AV女優還有誰呀？」

圖為日本知名AV女優河北彩花（左）、新有菜（中）、水卜櫻（右）。圖／取自Instagram@saika_kawakita__official、@arina_arata2、Twitter@archemiura
圖為日本知名AV女優河北彩花（左）、新有菜（中）、水卜櫻（右）。圖／取自Instagram@saika_kawakita__official@arina_arata2Twitter@archemiura

文章掀起熱議，老司機紛紛拿出口袋名單，其中最多人點名的「大翻身」女優就是小宵虎南，「絕對是小宵，直接變S級」、「小宵虎南整牙以後真的猛」、「近期絕對是小宵呀」。不少人也大讚現在的動刀技術純熟，「日本整形眼睛真的有點強耶」、「原來日本整形技術最超群」、「應該都跑去韓國整吧」。

部分網友也發表個人看法，「有些整前比較有特色」、「河北原本就很優了」、「三上算整很成功的了」「有菜整形前很可愛欸」，部分網友也懷疑原PO「醉翁之意不在酒」，「是故意來臭我大水卜櫻是吧」、「你的重點是不是水卜櫻」。

日本AV女優小宵虎南。圖／取自Instagram@konankoyoiii
日本AV女優小宵虎南。圖／取自Instagram@konankoyoiii

日本 女優 PTT 整形 手術

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