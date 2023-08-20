【一劍浣春秋】松島楓出道逾20年！女優對海外態度大不同

好快喔，松島楓和櫻井莉亞連袂到台灣舉辦活動已經是15年前的事。

也就是說2002年登場、現在偶爾還會舉辦攝影會的松島楓已經出道超過20年，時間真的過得很快；至於櫻井莉亞，當時來到台灣的她是被賦予了「暗黑張韶涵」的綽號，個子嬌小皮膚白晰又楚楚可憐的她在當時掀起一陣旋風，回到日本後很快就被事務所丟到無碼界更是讓許多粉絲又是心疼又是興奮，很多人覺得好好的人才被浪費（因為她去拍無碼後就再也沒回到有碼界），但也有些人覺得她下半身真漂亮幹嘛躲在馬賽克後面？在當時兩派人馬還針鋒相對了好一陣子呢。

櫻井莉亞也在台灣掀起一陣旋風。

那現在呢？櫻井莉亞當時的經紀人還在這一行，今年的TRE台北國際成人展也有來到台灣，問到櫻井莉亞時他已經印象模糊，畢竟AV界一年出道那麼多女優，櫻井莉亞雖然條件一流但在這一行也只能算是顆一閃即逝的流星⋯⋯

「現在的AV界，和我們認識的時候很不一樣啊。」

松島楓真令人懷念。

確實，不是這位經紀人，我也有這樣的感慨，尤其在經過肺炎疫情封鎖邊境的三年後更是變化得相當劇烈。

簡單說吧，松島楓來到台灣的2008年，AV女優願意「出差」到海外的並不多，一來是這一行底子好，待在日本就有錢賺，何必遠渡重洋來領新台幣？再來，不要說台灣謠言一堆，日本女優也聽說過到了台灣「晚上還要加班」，甚至傳得誇張點是一直加班一直給別人爽，所以很多女優根本不敢來！

2010年開始AV女優來台開始變得頻繁。

就算到了2011年開始有女優攝影會，有些經紀人穿梭台日之間牽線，但願意到台灣的還是以即將退役的女優為主，所以那時候有所謂的「台灣魔咒」ー其實不是來到台灣的女優特別容易引退，而是即將引退的女優比較容易邀請到台灣⋯⋯

但現在呢？TRE台北國際成人展台上加攤位共48位女優幾乎都是當打之年、幾乎都是業界的一線菁英，沒有點本事的還來不了，沒來的像是桃乃木香奈還哇哇叫說怎麼大家都在台灣？

桃乃木香奈也說想來台灣。

是的，拜日本業界愈來愈疲憊、又是銷售萎縮又是新法實施，還加上某些左派政黨拿著放大鏡雞蛋裡挑骨頭，女優收入下降不說活動管道也十分有限，現在秋葉原女優一場活動大多限制在50人左右很多女優還不見得賣得完，來到台灣台下是成千上萬的粉絲對著自己歡呼，那感覺真不一樣！雖然八掛海頂不住壓力哭了，但幾乎所有女優都覺得很爽，感覺自己在台灣是個偶像〜

另外，社群的發達也讓影迷和女優之間更加容易溝通，以往想見到偶像就只能參加活動，像miru或是伊藤舞雪這樣的頂尖女優往往一票難求，沒搶到票就只能看別人爽；但現在不一樣了，女優為了吸引人氣創造買氣往往都有自己的社群，私訊過去超方便的！

TRE大成功。

所以有些女優比網紅還忙，空檔的時候都在回覆影迷私訊，好處是這會讓影迷的黏著度更高，只要有50個左右的「鐵粉」就能讓自己的AV生涯穩定發展；但缺點是社群為人詬病的問題如謠言、霸凌，也都讓這些大多還很年輕、不是那麼會抵抗壓力的女優受不了，篠田優不久前才在twitter上發飆說最近老是有人散播謠言講她「賣春」、「沉迷牛郎」，台日混血的Nia也在IG限動說她和大家就是「女優和粉絲的關係」，很明顯地是被騷擾了⋯⋯

因為被抹黑篠田優超不爽。

而對事務所來說更麻煩的是正義魔人太多，有些人很喜歡用私訊的方式告訴女優「那個誰誰誰在酸你」，或是「那媒體的報導對你十分不友善」，讓經紀人疲於奔命解決這些問題，這也讓某些資深經紀人坦言社群雖然幫了女優不少忙，卻也讓一些人變得更加敏感深怕被傷害，這些都不是過去會有的狀況，但現在經紀人只能要求自己跟上這時代，否則被淘汰的就是自己⋯⋯

真的，大家都要加油啊。