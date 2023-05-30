快訊

大法官人選公布！前促轉會委員、太陽花學運律師尤伯祥獲總統提名

專題／1年領息4次！0056改季配 怎麼操作最賺？

日幣太甜！去日本買遊戲主機回來吧！1圖看Switch、PS5、Xbox定價 這台便宜近6000

集英社「妹系美少女」寫真集開賣！AI女主角慘被網友狂批這點

聯合新聞網／ 綜合報導
集英社29日發售寫真集《誕生》，女主角さつきあい是AI虛擬人物。 圖／翻攝自twitter@ai_satsuki_ai
集英社29日發售寫真集《誕生》，女主角さつきあい是AI虛擬人物。 圖／翻攝自twitter@ai_satsuki_ai

「不存在」的AI偶像寫真集你會買單嗎？昨（29日）日本出版社「集英社」發售一本特別寫真集，主角妹系美少女小愛（さつきあい）其實是AI生成的模型，實際上並不存在，寫真集推出後也引起各界討論。

據日媒《IT media》報導，集英社於29日推出的寫真集《誕生》，主角「小愛（さつきあい）」是不折不扣的妹系美少女，有著水汪汪大眼和清純臉蛋、姣好身材，唯一缺點是「不存在」，是位虛擬美少女。

集英社29日發售寫真集《誕生》，女主角さつきあい是AI虛擬人物。 圖／翻攝自twitter@ai_satsuki_ai
集英社29日發售寫真集《誕生》，女主角さつきあい是AI虛擬人物。 圖／翻攝自twitter@ai_satsuki_ai

該寫真集的圖片是由集英社旗下《周刊Playboy》編輯部製作，「盡可能逼真地呈現兼具男人理想與夢想的存在」，而她的名字「さつきあい」則是取自「五月（さつき）誕生的AI（あい）女主角」，推特上也出現小愛的官方帳號，目前追蹤人數已達4500人。雖然設定是2006年5月29日東京出生的17歲小女生，不過集英社至今並未公開小愛的模型繪製工具。

小愛的出現也在推特引起討論，支持者表示AI偶像不會出現醜聞很安心，反對者則憂心寫真偶像工作將被取代。消息傳至台灣，網友也發表意見，認為「臉好像沒有其他角度」、「手的問題還是一樣」、「底子有一點點剛出道時的武田玲奈」、「沒有握手會跟照相會我覺得不行」。

AI 人工智慧

延伸閱讀

台中女網紅飲料店讓粉絲摸乳 上傳推特分享害業者停業

影／猛男館長「單手爆蘋」！日本爬蟲館推肉體派表演 客嗨：太強了

看TikTok學烹飪 她做微波爐料理「雞蛋變炸蛋」慘毀半張臉

招牌神尻全都露！頂級AV美少女不忍了

相關新聞

集英社「妹系美少女」寫真集開賣！AI女主角慘被網友狂批這點

「不存在」的AI偶像寫真集你會買單嗎？昨（29日）日本出版社「集英社」發售一本特別寫真集，主角妹系美少女小愛（さつきあい）其實是AI生成的模型，實際上並不存在，寫真集推出後也引起各界討論。

【一劍浣春秋】這樣引退最華麗！三上悠亞要用這種方式和AV界說再見

是的，在即將滿30歲之前，三上悠亞宣布將會在今年8月生日的時候引退，卸下AV女優的頭銜。

林志玲、周子瑜、千千哪出身？全台10大正妹最多縣市榜單出爐

俗話常說地靈人傑，傑出的人不僅能夠讓家鄉感到光榮，出生地甚至還會變成讓粉絲蜂湧而至的名勝地區，帥哥美女當然也不例外...

噴鼻血！重機女乘客「短裙被吹飛起」下半身看光光 他嗨喊：給我放大

大型重型機車騎上快速道路，有時不免受到「四輪族」注目禮，近日更有網友分享重機後座女乘客穿著超級迷你裙，裙襬被風吹起，女子下半身隨即「春光外洩」，令人看得臉紅心跳。 昨（22日）晚有網友在Dca

【一劍浣春秋】流出為什麼不開心？女優就那麼討厭無碼？

前一陣子介紹愛音麻里亞要把自己發行超過五年的作品下架時，有個朋友問了個有趣的問題：「拍都拍了，下架有什麼用？網路上還是找得到不是嗎？多此一舉！」

情侶「空中口愛」被清楚拍下 九族文化村傻眼：水晶纜車是透明的

南投日月潭纜車是九族文化村的高人氣景點設施，可鳥瞰著名的日月潭景色和魚池、埔里高山盆地群。不過，日前有民眾搭乘時，意外撞見對面一台水晶纜車裡的情侶在「空中口愛」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦