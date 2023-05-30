集英社「妹系美少女」寫真集開賣！AI女主角慘被網友狂批這點

「不存在」的AI偶像寫真集你會買單嗎？昨（29日）日本出版社「集英社」發售一本特別寫真集，主角妹系美少女小愛（さつきあい）其實是AI生成的模型，實際上並不存在，寫真集推出後也引起各界討論。

據日媒《IT media》報導，集英社於29日推出的寫真集《誕生》，主角「小愛（さつきあい）」是不折不扣的妹系美少女，有著水汪汪大眼和清純臉蛋、姣好身材，唯一缺點是「不存在」，是位虛擬美少女。

集英社29日發售寫真集《誕生》，女主角さつきあい是AI虛擬人物。 圖／翻攝自twitter@ai_satsuki_ai

該寫真集的圖片是由集英社旗下《周刊Playboy》編輯部製作，「盡可能逼真地呈現兼具男人理想與夢想的存在」，而她的名字「さつきあい」則是取自「五月（さつき）誕生的AI（あい）女主角」，推特上也出現小愛的官方帳號，目前追蹤人數已達4500人。雖然設定是2006年5月29日東京出生的17歲小女生，不過集英社至今並未公開小愛的模型繪製工具。

小愛的出現也在推特引起討論，支持者表示AI偶像不會出現醜聞很安心，反對者則憂心寫真偶像工作將被取代。消息傳至台灣，網友也發表意見，認為「臉好像沒有其他角度」、「手的問題還是一樣」、「底子有一點點剛出道時的武田玲奈」、「沒有握手會跟照相會我覺得不行」。