【一劍浣春秋】女優引退後何去何從？這個「新職業」正在興起

想見AV女優，除了參加台灣業者舉辦的攝影會、見面會以及成人展外，還有沒有其他管道？

有的，那就要請你去日本了，在日本有AV-EVENT的網站專門整理女優活動，你可以選擇見面會、即售會以及攝影會購買門票參加；如果你覺得到了日本只是給女優簽簽名、握握手很無聊的話也沒關係，你也可以試著進攻風俗界，看是要找她們來陪酒還是直接叫來房間裡抱抱親親揉揉摳摳都沒問題，很多引退的女優在做這一行，有錢好辦事〜

還有些女優直接變外送妹，叫了就會來。圖／翻攝自dmm

不過話說回來，好像有些朋友對女優引退後跑去陪酒賣鮑鮑感到心疼、悲傷、不能理解，為什麼她們要從一個坑跳到另一個坑？如果要去賣笑那不如繼續留在淫光幕拍片更好對吧？至少還能當明星，甚至有人和我說，很多女優連引退作都不肯發就跑去賣肉是很不負責的表現，完全不把影迷放在眼裡！

是這樣嗎？當然不是，AV界競爭之激烈遠超過想像，女優之所以為女優無非是想躺著賺更多，但就像去酒店一樣，影迷不但喜新厭舊，而且一旦沒「性」趣了就連理都不想理，所以與其說女優不顧影迷感受不拍引退的作品，不如說是她們的狀況太糟沒有片商願意給機會。

除了三上悠亞，很多女優在引退時都面臨了工作的問題。圖／翻攝自twitter@yua_mikami

至於引退後的女優為什麼會跑去陪酒或賣鮑鮑呢？那是因為一來她們很多就是從那邊來的，回老本行沒什麼大不了；再來，很多女優的引退只是不拍AV，她們和事務所合作的關係還在，還是照經紀公司的安排去工作－－AV事務所會的是什麼？除了把女孩推入火坑還是推入火坑，只是以前是拍AV，現在就變成去風俗界出勤⋯⋯

所以雖然很多影迷無法接受女優去風俗界陪酒或賣鮑鮑，但對事務所而言那叫「二度就業」，像最近才剛拿到使用執照的Lounge Avatar老闆、也是某事務所的高層就說自己是為了AV女優才開了這間酒吧，理由是因為退役的女優什麼都不會，只能用這種方式照顧她們－－╳雖然我覺得商人的嘴騙人的鬼，但他說的也並非全是唬爛，與其放那些退役女優四處流竄到處亂幹，不如收編為自己所用，至少大家信賴關係還在，不會做得不開心〜

全AV女優陪酒的酒店很流行，想找她們看班表就行。圖／翻攝自dmm

但如果不想陪人家喝酒、也不想給人家幹呢？

AV事務所目前正在研究一件事，就是讓退役後女優轉任經紀人。以往大家認識的AV經紀人多半是男性，但正所謂女人最懂女人，最適合作經紀人的或許就是退休的AV女優。

首先，她們比誰都了解這分工作，可以成為後輩們的導師，幫助她們更快進入狀況；再來，她們也知道片商們在玩什麼花樣，可以讓新人趨吉避凶，成為保護她們的大姊姊；然後，這是一分不會過問學歷也不會歧視她們的工作，其實不見得每個AV女優都想在畢業後去陪酒賣鮑鮑，也有人渴望融入社會成為上班族，但「前AV女優」的身分往往成為她們的枷鎖，一旦身分曝光往往讓她們很難混下去，成為AV經紀人就沒有這個困擾，她們不但不用陪人家喝酒被吃豆腐或是直接張開雙腿被拚命撞，前AV女優的身分更是加分，大家看到都要用敬語稱呼她們前輩！

現在女性經紀人很流行，引退的女優也能做。圖／翻攝自twitter@minami_ha_naxxx

所以目前事務所NAX已經有第一位前AV女優轉職成為經紀人，另外還有好幾間經紀公司正在遊說退役的AV女優轉職，如果以後看到之前的AV女優帶著現役新人前來台灣參加活動也不要驚訝，因為這就是AV界的新風潮！