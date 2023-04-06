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南韓正妹穿比基尼遊小琉球 女友人超傲人身材更吸睛

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓正妹Youtuber「Judy」（中）和兩名女友人到小琉球遊玩。 圖擷自Youtube
南韓正妹Youtuber「Judy」（中）和兩名女友人到小琉球遊玩。 圖擷自Youtube

天氣逐漸變熱，許多人也紛紛跑到南部或離島去玩水，就連外國的正妹也跑來台灣戲水。有網友就在PTT表特板貼出幾張影片截圖，畫面是一名南韓女Youtuber和兩名友人到小琉球遊玩，3個人身穿火辣泳裝也吸引不少人的目光，其中一人還被網友找出IG，

這名南韓正妹Youtuber「韓國女生Judy」因為很喜歡台灣高粱酒和泡麵「滿漢大餐」，因此被粉絲封為「酒帝」，而今（6）日有網友在PTT表特板PO出5張截圖，其中Judy穿著粉紅色比基尼，另外兩名友人各身穿黑色泳裝，3人都展現出相當傲人的好身材。原PO還注意到當中一名小麥膚色的正妹，他也好奇詢問鄉民們「請問黑色比基尼的台灣女生（無刺青）是哪位？作為學術研究用，想了解韓國與台灣的外交關係，謝謝」。

南韓正妹Youtuber「Judy」（右）和兩名女友人到小琉球遊玩。 圖擷自PTT
南韓正妹Youtuber「Judy」（右）和兩名女友人到小琉球遊玩。 圖擷自PTT

照片引來不少人討論，「秒選Judy，沒刺青那位也不錯」、「剛看完！真的台女被酒帝秒殺」、「3位都很漂亮」、「身材都很好，猛」、「Judy真的千年一遇」、「酒帝才沒有輸呢」；也有不少人認為另外兩位正妹也很辣，「刺青那位本人超正欸，小琉球比基尼店老闆娘，人也很好」、「求刺青妹IG，比其他兩個正太多了」、「黑泳裝>刺青黑泳裝>粉紅泳裝」、「黑的才讚」、「無刺青的讚啊，好像是原住民，看起來很健康」。

有鄉民就找出其中一位正妹的IG，原來她是一位駐點在小琉球的自由潛水教練，IG有兩千多名粉絲追蹤，她也時常放上許多自己身穿比基尼以及潛水的美照，健康膚色搭配火辣身材，展現出她對大自然的熱愛。

PTT 南韓 正妹 比基尼 小琉球

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