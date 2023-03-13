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狂被洗版…他問「林襄真的很美嗎？」 網直指這1點：滿強的

聯合新聞網／ 綜合報導
林襄擁有甜美外型及火辣身材，討論度超高。 圖擷自林襄IG
林襄擁有甜美外型及火辣身材，討論度超高。 圖擷自林襄IG

2023世界棒球經典賽（WBC）於3月8日開打，儘管中華隊最終無緣晉級8強，但精采表現仍令球迷印象深刻，而場邊的啦啦隊也是一大亮點，其中擁有甜美外型及火辣身材的林襄更是討論度超高。然而，就有男網友好奇發問「林襄正歸正，但有這麼誇張嗎？是真的大家都覺得很美嗎？」

該名男網友在《Dcard發文表示，經典賽開打後，各大媒體真的是洗版式報導林襄，「個人看起來正歸正，但有這麼誇張嗎？放到東區信義區去，好像也沒特別明顯」，讓他忍不住上網詢問網友「是真的大家都覺得很美嗎？所以才這樣拚命報嗎？」

文章曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言「看球賽才真正認識林襄，我覺得她真的很漂亮啊」、「我覺得她真的滿美的，是女生都覺得美的程度」、「說實在以前沒有很喜歡林襄，但不知道為什麼最近覺得她越來越正」、「如果不出名，走在路上回頭率也是會很高」、「我的日本人朋友們都說她很日系很漂亮欸」。

還有網友直指林襄「1大特色」，「笑容的感染力滿強的」、「之前在展場打工看過本人，笑容是真的很甜，一直到離開現場，笑容都沒掉下來過，很厲害」、「我女生朋友見過她本人還有合照，那笑容真的療癒死了，酒窩真的很可愛」、「以笑容來說很敬業，可以感覺出對工作的熱情」。

經典賽 WBC中華隊 啦啦隊 Dcard

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