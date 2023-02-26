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她想穿瑜珈褲上體育課「很奇怪嗎？」 網搖頭：形狀超明顯

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO想穿瑜珈褲到學校上體育課，卻又怕遭到同學異樣眼光。 圖擷自Dcard
原PO想穿瑜珈褲到學校上體育課，卻又怕遭到同學異樣眼光。 圖擷自Dcard

曾幾何時，走在路上或搭乘大眾交通運輸工具時，都可以看到有不少女孩子穿著瑜珈褲外出，儼然已經成為一種時尚流行的穿搭，但仍有不少人認為觀感不好，畢竟瑜珈褲太過貼身，重點部位太過明顯容易引人遐想。一名女網友就發文詢問若穿瑜珈褲去學校上體育課會很奇怪嗎？貼文一出引起正反兩極評論。

原PO在Dcard貼文表示，自己不太喜歡運動休閒風格的衣服，因此平常不會花錢去買，也不太會穿這類的服裝。她還說自己有在上皮拉提斯，所以擁有不少瑜珈褲，她很想穿瑜珈褲去學校上體育課，但又怕會被同學討厭，詢問身邊的朋友，得到的答案都是「沒差啊，妳就穿」，不過還是擔心這只是朋友的客套話，只好上網求助大家意見，「請問各位姐妹，穿瑜伽（珈）褲去學校上體育課會很奇怪嗎？」

貼文引來正反兩極評論，「瑜珈褲本來就可以外穿呀」、「覺得猶豫就不要穿，會一直在意，無法專心上課」、「我搞不懂為什麼現在一堆人穿這樣的褲子就出門了，是想讓大家看到妳身材很好？」、「我會穿～下課直接去重訓很方便，還可以少洗一套衣服…哈哈哈」、「一定會有指指點點的人，要穿就有可能承受這些」、「如果是跑步打球那種不要吧…濕答答的形狀會很明顯」、「在路上看到直接穿瑜珈褲的女生我不會覺得是愛露什麼的，但是視線會很容易瞄到屁股甚至私密部位，就像看到胸部很大的女生會多看兩眼一樣」、「之前路上看到有人穿瑜珈褲穿搭，然後形狀超明顯」。

還有人建議套件能遮住屁股的上衣比較好，「穿個至少會蓋住屁股的上衣會比較好，如果是稍微短版的上衣，比較凸顯身材，但就是怕有人誤會成『騷』之類的」、「穿能蓋屁股的衣服應該就完全ok，不然屁股和前面的曲線會比較引人注目一點」、「上衣蓋屁股，瑜珈褲深色沒差，淺色不要。體育課不是很多拉筋熱身運動，我覺得穿淺色超怪」。

原PO想穿瑜珈褲到學校上體育課，卻又怕遭到同學異樣眼光。 圖擷自Dcard
原PO想穿瑜珈褲到學校上體育課，卻又怕遭到同學異樣眼光。 圖擷自Dcard

Dcard 瑜珈

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