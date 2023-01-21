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短裙妹倒垃圾一抬手「不小心露出來」 老司機緊盯這2粒暴動了
過年前家家戶戶忙著大掃除、除舊布新一番，有網友就在大馬路旁等著清潔人員協助倒垃圾、回收時，遇到一名身穿迷你連身裙的高挑女子也準備要丟垃圾，但從他的視角看過去當場直擊「屁股蛋外露」，引起大批老司機們暴動。
這名網友透過臉書社團「爆廢公社」貼出照片，圖中一名長髮妹身穿粉色連身迷你短裙，她小露香肩、腳踩高跟鞋看來女人味十足，但從後方駕駛的角度再仔細近看，卻發現該女子連屁股蛋都亮相，不禁令人害羞了起來。
原PO拍下這張照片後，也忍不住意有所指地笑虧，「過年家家戶戶都在除舊佈新，感謝辛苦的環保人員」，貼文一出立刻吸引大批網友朝聖。
老司機們看到這張「邪惡視角」照片後，不禁開玩笑地笑回「清潔員是上帝視角啊」、「難怪要進入清潔隊那麼競爭」、「求正面！」、「這種要跳下去幫他拿，才顯得出清潔隊的專業」。
當中還有眼尖網友發現，照片拍攝位置在桃園一間連鎖檳榔攤前方，入鏡女子疑似是檳榔西施，「桃園買檳榔，唯一支持夢巴黎」、「春日路夢巴黎檳榔」、「檳榔姐妹花很厲害」。
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