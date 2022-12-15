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澳知名情色女星憶18歲初體驗 坦承年紀輕一頭熱犯下錯誤

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲知名色情女星安琪拉公開自己的職業生涯感想。圖擷自IG
澳洲知名色情女星安琪拉公開自己的職業生涯感想。圖擷自IG

澳洲知名色情女星安琪拉公開自己在大好前景的職業生涯中，曾犯下了嚴重錯誤，就是自己包山包海「做了所有事情」。

根據《每日郵報》報導，安琪拉從18歲高中時就開始製作X級電影，當時的她求好心切又控制慾強，佈置場景、聯繫、影片剪接等等都自己來，「浪費了太多時間」。但她表示並不後悔這麼做，正因為不假他人之手，她才能成為一個好的表演者跟導演。

雖然她把時間都耗費在可以花錢請別人做的事情上，但這令她學習到相當多細節，也更知道如何做組織管理。安琪拉表示，自己現在有一個團隊，也有產品經理及後製團隊，才能造就她在情色產業的成就。

18歲就飛往美國拍攝第一支情色電影的安琪拉，回憶當時心情相當激動，因為那是她夢寐以求的工作，且加上自己對性冒險相當感興趣，雖然這常使她被批評，不過仍沒有改變她想投入這產業的決心。當18歲法定年齡一到，她就與經紀公司簽約，他們將安琪拉帶到海外拍攝，開啟她在這產業的第一扇門。

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