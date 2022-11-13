路見黑絲襪逆天長腿外送員等紅燈 同業曝真實身分眾人驚呆

跑外送門檻低，時間彈性又自由，許多人紛紛投入接單賺外快，有網友在路上看到一名女外送員停等紅燈時伸出左腳撐地，但因為這名外送員的腿非常修長，再加上穿著黑絲襪，讓不少人眼睛為之一亮，照片一出也引起不少討論，還有人爆料真實身分。

網友在臉書「路上觀察學院」PO一張照片，只見深夜的路口，前方一名女外送員正停等紅綠燈，她伸出修長、穿著黑絲襪的左腳撐在地上，性感的美腿讓原PO看了笑說「注意看，這妹子太狠了，側柱立得比中柱還直」。

照片引來不少熱議，「腳長就是任性」、「不管男生女生我都很討厭人家騎車腳這樣子」、「曾經這樣被汽車輪胎壓過腳趾頭，而且腳還沒伸那麼出去，那台車就莫名靠得我很近右轉」、「妹子？說不定轉過來變阿姨」、「腳沒扭到吧，整個角度很詭異」、「腿也太長，我們都要踮腳」、「這側柱跟哈雷的差不多了」、「腿還蠻好看的」、「這隻腳很不科學」。

不過也有網友質疑這名外送員是不是男生，「你確定她是女的？」、「怎麼感覺是男扮女裝」、「確定是女生嗎？我很懷疑喔」、「該不會又是男的？」、「看起來是男的」。對於這些質疑，有同業發文透露真相，「如果這是在桃園拍的…我只知道他不是女的」、「我看過正面，跟他一起取餐，驚訝了一下，還塗指甲油唷」、「這個是熊貓外送圈的故事…有個男熊貓會有這樣的打扮呢」。