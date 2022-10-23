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阿公搭捷運直盯2長腿正妹 網笑：是看胸口還是大腿？

聯合新聞網／ 綜合報導
阿公旁邊坐著兩名年輕正妹，但轉頭的視線引起不少人討論。 圖擷自爆廢公社公開版
阿公旁邊坐著兩名年輕正妹，但轉頭的視線引起不少人討論。 圖擷自爆廢公社公開版

大眾交通工具既方便又安全省錢，因此不少人都會選擇捷運或公車來通勤，也常常可以看到不少穿著時髦性感的年輕女孩搭乘，想當然會吸引不少乘客的目光。有網友在臉書分享一張照片，只見捷運列車上，一名阿公旁邊坐著兩位長髮辣妹，其中一位上衣釦子微開，而阿公的視線就剛好落在女子的胸口，畫面引起不少人討論。

從原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出的照片看到，這兩名長髮正妹看著手機在聊天，兩人都露出修長的美腿，其中一人的左腳還穿著網襪，另一名女子的白上衣釦子微開，旁邊剛好坐著一位阿公，轉頭望向白衣女子，視線直視對方的胸口，逗趣的畫面被拍了下來，原PO還搞笑地說「阿公看來好喜歡這雙馬丁靴」。

照片引起眾人討論，「這就是為什麼從8歲到80歲的男人都很專一」、「阿公說～活到現在值得了」、「其實是你在偷拍，嫁禍阿公」、「阿公是想問充電線去哪裡買」、「明明漂漂亮亮的腿，但那品味無法理解」、「網襪現在流行穿一邊嗎？」、「換成是我，我也會一直看」、「阿公在偷看她們的手機畫面」。

雖然有人認為阿公視線是在旁邊女子的胸口上，但更多人認為應該是在看另一名女子的大腿，「明明就是在看大腿」、「阿公明明在看網襪」、「明顯在看隔一個的黑絲啦」、「這個角度，比較像在看那支網襪」、「阿公好奇，為什麼套著漁網出門」、「他應該是在關心另一支網襪的去向」、「其實他是在研究絲襪」、「應該是看旁邊沒穿鞋的吧」。

爆廢公社 捷運 正妹

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