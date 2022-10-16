快訊

颱風「尼莎」挾豪雨影響全台 雨勢這天才會緩和

入冬準備封印冷氣…台電揭「保養5步驟」：省電又長壽

桃園活動中心天花板下水柱 他嘆：又經不起老天爺驗收

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長髮正妹穿馬甲內衣搭捷運 乘客暴動：不想下車了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名穿著清涼性感的正妹搭捷運，引起不少人的矚目。 圖擷自爆廢公社公開版
一名穿著清涼性感的正妹搭捷運，引起不少人的矚目。 圖擷自爆廢公社公開版

隨著時代進步，越來越多女性在穿著上十分前衛大膽，不同以往保守態度，勇於表現自我並展現自身完美體態。有網友之前搭捷運時捕捉到一名長髮美女穿著相當性感火辣，上半身竟然只有穿一件馬甲內衣，照片一出也讓不少男性粉絲看了狂噴鼻血，紛紛喊著「不想下車了」。

臉書「爆廢公社公開版」瘋傳一張照片，一名長髮飄逸的正妹正在搭捷運，但引人注意的是她身上的穿著。只見這名正妹背著背包，下半身穿著黑色窄裙，但上半身卻僅僅穿著白色蕾絲馬甲內衣，傲人的雙峰一覽無遺，超大膽的穿著也讓旁人目不轉睛。

照片一出引起兩極評論，有人看了覺得非常不妥，「引誘人犯罪ㄋㄟ（A害）」、「實說超難看！然後愛穿搭這樣，再來說男人偷瞄、變態、噁男、好色」、「連個外套都沒有？畢竟在人來人往的捷運，不是在沙灘」、「這又是某些網紅想做曝光度吧～行銷手法都差不多，觀眾的口味只會越來越重，方法該進化了」、「女人還是保守好」、「只有我覺得穿這樣不好看嗎？」、「為什麼穿著內衣就出門？這樣不太好吧」。

雖然有人批評，但更多網友給予稱讚，「這身材真好，是我也會這樣」、「這樣穿搭要有勇氣，滿好看，有自信的女孩，膚質、身材、臉蛋、髮質都有到位，OK啦」、「身材好的優勢」、「穿得也很有氣質又漂亮」、「內衣外穿，辣妹」、「有本錢就是不一樣」、「我覺得現在的台灣女生願意按照自己的喜好跟選擇穿衣服，而不是要順從社會大眾的期待，真心希望酸言酸語不要淹滅女性的意志。人家穿這樣很美，也很有格調，更沒有露點，我覺得很好看」。

還有人搞笑地說「突然好想搭捷運」、「一直以來都覺得坐捷運是對的」、「下次我也這樣穿，看會不會上爆料公社」、「我看著照片都坐過站了」、「這角度怎麼對，是我我就讓位給她了」、「這我可以坐三天三夜屁股也不會覺得痛」、「你這圖片有惡意軟體，我手機中毒了，當在那已經一個小時，目前還不能強制關機」。

有網友就神出這名正妹是模特兒「Vivi Lin」，她還曾經是名工程師，時常在臉書和IG分享不少生活照片以及性感美照，IG上也有逾3.6萬名粉絲追蹤，「Vivi Lin」也在社群媒體轉貼這張照片，並大方承認照片中的人就是她自己，不扭捏的態度獲得好評。

一名穿著清涼性感的正妹搭捷運，引起不少人的矚目。 圖擷自爆廢公社公開版
一名穿著清涼性感的正妹搭捷運，引起不少人的矚目。 圖擷自爆廢公社公開版

捷運

延伸閱讀

曹雅雯只穿內衣辣爆 出櫃後吐「愛人就是要不顧一切」

名模與女兒一起代言內衣、清涼擁抱 遭批：超不舒服！

林佳龍競辦批泰板輕軌應中運量 捷運局：無實據達此規模

導盲犬搭捷運累壞「把鞋子當枕頭」睏翻 暖女1秒都不敢動讓牠舒服睡到下車

相關新聞

【一劍浣春秋】明明大家都不喜歡 日本AV的馬賽克何時消滅？

最近的AV界，變化真的很大。

長髮正妹穿馬甲內衣搭捷運 乘客暴動：不想下車了

隨著時代進步，越來越多女性在穿著上十分前衛大膽，不同以往保守態度，勇於表現自我並展現自身完美體態。有網友之前搭捷運時捕捉到一名長髮美女穿著相當性感火辣，上半身竟然只有穿一件馬甲內衣，照片一出也讓不少男性粉絲看了狂噴鼻血，紛紛喊著「不想下車了」。

廖老大馬尾妹店員下身「邪惡蜜桃」見客 網友驚呼：阿娘喂

台灣賽車教父廖老大創業開手搖飲料店，不過飲料口味卻屢遭批評，甚至陸續傳出有加盟店歇業的消息。一名網友在臉書分享廖老大飲料店員照片則再掀話題，只見馬尾妹穿著清涼短褲露出屁股蛋...

日本甜心大胃王近況曝 粉絲完全認不出：變化是不是太大了？

日本正妹大胃王木下佑香，過去在2009年大胃王節目中出道後，就受到不少粉絲喜愛，她曾挑戰過50顆雞蛋和巨型「壽司蛋糕」，甚至五大盤咖哩飯，昨天她更一口氣買了7包的韓式冷凍水餃煮來吃，平均一包大概有39~41顆。

紫渝勁敵現身？新竹「超正里長參選人」美照曝光 網嗨翻：想遷戶籍

年底九合一大選倒數，除了參選人的學經歷和政見之外，外型顏值也是許多網友討論的話題，8月有一名新北市永和區永福里的參選人陳紫渝，因為甜美的外貌獲封「最美參選人」的稱號，近日又有網友貼出另一名新竹市里長參選人的照片...

不科學視角！正妹夜爬象山「峰峰相連」 起底是超辣女醫師

一名正妹女醫師去年（2021）曾上過PTT表特版，甜美臉蛋加上火辣身材引起鄉民熱議，被搜出是網美「綠肥兒」，日前她在IG分享夜間攀登象山的照片，「峰峰相連」的視角再度掀起關注...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。