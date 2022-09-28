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長髮正妹穿氣質碎洋裝…一秒變身金剛芭比 反差超大釣出資深女星留言：天呀！
穿著小碎花連身洋裝、留著一頭長髮、化著紅色口紅，有著一雙大電人大眼的正妹「范小凡」，近日在抖音上po出一段影片，身材對比程度太誇張，嚇壞不少網友。
她在鏡頭前微笑，雙手放在背後，身體靠近牆，擺出一個美麗的姿勢，但隨後她突然整個人張牙舞爪，雙腳大開，全身像充滿力量與肌肉的女巨人一般，還露出強壯結實的二頭肌。
甚至她還尺度大開，將裙子撩高，露出二邊的大腿，同樣充分展現了線條的力與美，肌肉量也是非常驚人。她自己更笑噴說這就是現實與抖音上的差別，「我要來跟大家講，我本人真的沒那麼壯。」
超強烈反差讓不少網友在影片下方留言，「我要嚇死了」、「妳好美」、「好可愛」、「我也要變這樣」、「後勁太強了」、「反差萌」、「覺得有狠勁」、「好震撼」，資深女星蔡佳宏也跑來留言表示「天呀！我覺得妳好棒。」
「范小凡」是一名健身教練，臉書簡介寫著空手道、街頭健身、健力，接觸健身房健身三年，「本來健身是想減肥跟玩健美...反而變胖變壯變玩健力」，臉書和抖音也不時看到她po出參加各種比賽及有趣的運動日常影片。
@fanxiaofan ♬ BIZCOCHITO - ROSALÍA
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