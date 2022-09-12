廖老大飲料店靠「電眼女孩」平息戰火 網友喊好香：跪求店址

賽車教父廖老大創立的「阿娘喂！廖老大連鎖茶坊」飲料店，短時間內吸引大量加盟主，造成品質上的不穩定，再加上直播時的爭議發言，相關話題都在網路上引發討論。不過，日前一名女網友在臉書上分享一張門市照片，留言處不僅沒有出現火藥味，還有不少人激喊「跪求店址！」

日前一名女網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，從照片中可以看見，這是「阿娘喂！廖老大連鎖茶坊」的門市照片，畫面中共有兩名身穿制服的店員。仔細一看，其中一名站在櫃檯的女店員疑似成為亮點，雖然戴著帽子和黑色口罩，卻藏不住一對迷人的電眼。對此，原PO在貼文中寫道「朝聖跟館長吵很大的廖老大，實際喝覺得⋯店員很香」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友激動直呼，「這妹子很可以」、「香！」、「求地址朝聖」、「有正妹女店員治百病，飲料變比較好喝」、「這哪間？這間肯定好喝」、「跪求店址」、「揪團朝聖」、「我這輩子最討厭喝難喝的飲料，但是禮貌的請問版主地址在哪？」、「如果店員沒有男朋友，我可以」、「店員比品牌香，一直以來都是」、「廖老大系列就只有這篇給過」。

另外，也有網友開玩笑表示，「我懷疑妳是很香的店員」、「店員很香？飲料香嗎？」、「店員很香，飲料喝不出味道」、「只覺得喝起來⋯阿娘喂」、「妳確定妳不是自誇嗎？哈哈哈」。