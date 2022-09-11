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林襄中秋寫真照炸乳！沒穿內衣只穿背心烤肉超辣

聯合新聞網／ 綜合報導
林襄中秋節在Instagram上貼出寫真照。圖／取自IG
林襄中秋節在Instagram上貼出寫真照。圖／取自IG

知名網紅林襄擁有魔鬼身材，吸引上百萬網友追蹤，正逢中秋連假，她10日在社群網站Instagram上貼出「應景寫真照」，只見她未穿內衣，身穿灰色寬鬆背心，傲人雙峰幾乎快炸出，臉上則有木炭污漬，相當火辣且吸睛。

林襄中秋節在Instagram上發文表示「留言告訴我你們中秋烤肉最喜歡吃什麼？我最喜歡烤土司薄薄塗一層烤肉醬」，她也貼出「非常適合中秋節的寫真照」，照片中的她身穿灰色寬鬆背心、沒有穿內衣，站在烤肉架前拍攝，髮型則是清純馬尾，臉上還沾有木炭污漬，手上拿著吐司，嘴裡也咬了一口吐司。

粉絲們紛紛留言「這張太猛」、「太厲害了」、「襄就跟嫦娥一樣仙」、「吃你」、「一家烤肉萬家襄」、「下次這樣烤肉」。也有網友回答她的提問，留言「烤生蠔很讚，尤其如果是南部或澎湖現撈的那種，很鮮甜」、「通常都吃碳吃到飽了」、「吐司夾肉和鹽烤吳郭魚」、「我都用眼睛吃，吃煙」。

中秋節 Instagram 網紅

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