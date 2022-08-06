正妹直播主發火辣身材照遭刪文 重發貼文怒嗆：是在哭喔

知名正妹「Zoe肉乙」平時穿著清涼火辣，個性自然不做作，吸引一大票粉絲支持，她也經常在社群平台上分享火辣身材照，吸引大批網友按讚留言。不過，近期她在Instagram分享工作照，因穿著過於性感，遭檢舉違反社群守則，被強制刪文，令她相當不滿，直言「是在哭喔」。

肉乙平時會開台，與網友分享遊戲實況，她近期受邀國際電玩電競展，打扮成遊戲中角色，穿著兩件式衣服，大秀姣好身材，露出深邃的事業線和細長美腿，吸引千名網友按讚，未料該貼文卻遭官方無預警刪文，並稱該貼文違反成人性誘惑的守則，令她傻眼。

肉乙事後截圖相關畫面發布在限時動態，並重新上傳貼文和照片，憤怒寫到「剛剛直接被刪文，重發一次，我就記錄一下工作而已，是在哭喔」。

對此，不少網友紛紛留言抱不平說，「比基尼都存活了，這個算什麼」、「妳這張照片穿著打扮超級漂亮，又超級好看，又超級美」、「到底哪張在色」、「不能刪掉這麼好看的欸」、「應該是單身狗在情人節這天不開心了」、「Ig嫉妒肉乙的美」、「一定是官方看到妳的腿也忍不住了」。

事實上，肉乙IG多張照片尺度都有大露事業線，與此次遭刪文的照片尺度未有差異，且她先前也曾拍攝大尺度換裝影片，露出神秘三角洲地帶，身材前凸後翹，令人直流鼻血，而她當時也曾喊話，希望可以再突破。