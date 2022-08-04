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太火辣！超兇身材撐爆外送員制服 粉絲噴鼻血「想點餐了」

聯合新聞網／ 綜合報導
棰棰時常在IG分享許多美照。 圖擷自棰棰 IG
棰棰時常在IG分享許多美照。 圖擷自棰棰 IG

越來越多人都會利用外送服務來解決三餐，但如果送來的外送員是個身材姣好的正妹，相信不少人都會眼睛為之一亮。擁有傲人身材的網美「棰棰」日前在自己IG貼出身穿外送平台熊貓的制服，巨大的上圍將衣服撐得超緊繃，讓人忍不住多看幾眼。

從「棰棰」貼出的照片看到，她穿著牛仔短褲，上半身則穿上熊貓外送制服，站在大賣場裡的飲料冰櫃前面擺出撩人的姿勢，還幽默地寫道「你的外送餐點正在取餐中，每筆訂單將多收90%的酬庸當小費」，魔鬼身材讓人焦點不知道該放在哪裡，粉絲也直呼「有外送嗎？」、「想點餐了」。

擁有G罩杯好身材的「棰棰」時常在IG分享許多生活美照，吸引逾12萬名粉絲追蹤，日前她還PO出穿著細肩帶背心和哥吉拉模型合照的照片，傲人的上圍完全搶走哥吉拉的風采，也讓許多粉絲看得血脈賁張。

棰棰時常在IG分享許多美照。 圖擷自棰棰 IG
棰棰時常在IG分享許多美照。 圖擷自棰棰 IG

外送員

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