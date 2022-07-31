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「超兇」細肩帶網美合照哥吉拉 眾人笑：哪裡有怪獸？

聯合新聞網／ 綜合報導
正妹「棰棰」在IG放上和哥吉拉模型的合照，但粉絲們的焦點全都在她身上。 圖擷自棰棰 IG
正妹「棰棰」在IG放上和哥吉拉模型的合照，但粉絲們的焦點全都在她身上。 圖擷自棰棰 IG

怪獸「哥吉拉」是不少民眾愛看的電影，但如果正妹和怪獸合照，你的焦點會放在哪裡？網美「棰棰」在自己IG分享和哥吉拉模型的合照，原本比人還高、造型威猛的怪獸模型，瞬間被「棰棰」的好身材搶走了風采，網友們笑說「哪裡有哥吉拉？」

棰棰」日前在IG貼出和哥吉拉的合照，只見她身後有一隻比人還高的巨無霸怪獸模型，她手裡也捧著小隻的哥吉拉。棰棰表示老闆告訴她小隻的是95年的老古董，跟同年電影上映時一起發售的，老闆還開玩笑地問「等等，妳那時候不會還沒出生吧？」，棰棰也搞笑地回應「為了讓我們繼續對話，就不說那麼多了」，文末還順應日前「老婆將老公模型送人」的時事，幽默地說「我不會丟哥吉拉，只會模仿」。

只不過哥吉拉的焦點似乎都被「棰棰」給搶光了，因為她穿著牛仔短褲，上半身則穿著粉紅色的外套和細肩帶背心，但是傲人的上圍卻將背心整個撐開，不僅讓人擔心背心會撐不住，還有走光的風險。

許多網友眼睛大吃冰淇淋，「太美了」、「妳說的我都了解，只是哥吉拉在哪？」、「哪裡有哥吉拉？」、「看完後還是沒看到哥吉拉」、「要掉出來了」、「美女與野獸的概念」、「單穿背心太吸引人了」、「古有龐然大物哥吉拉，今也有龐然大物…而且是兩顆」、「如果有妳這種老婆，那我就不需要哥吉拉了」。

正妹「棰棰」在IG放上和哥吉拉模型的合照，但粉絲們的焦點全都在她身上。 圖擷自棰棰 IG
正妹「棰棰」在IG放上和哥吉拉模型的合照，但粉絲們的焦點全都在她身上。 圖擷自棰棰 IG

正妹「棰棰」在IG放上和哥吉拉模型的合照，但粉絲們的焦點全都在她身上。 圖擷自棰棰 IG
正妹「棰棰」在IG放上和哥吉拉模型的合照，但粉絲們的焦點全都在她身上。 圖擷自棰棰 IG

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