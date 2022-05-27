【一劍浣春秋】新法不要來歧視滾一邊！AV女優喊話「拒絕標籤」

近來AV界最HOT的話題是什麼？莫過於日本朝野政黨正在審議的「AV新法」！

由於之前曾有事務所利用合約陷阱強逼女優拍片，再加上近期日本將成人年齡下修為18歲讓很多人害怕高中生一畢業就去拍A片，所以民間團體結合在野黨，除了要求保護不知人間險惡的天真少女，也要緊縮AV攝影的尺度，他們認為既然電影裡殺人放火的情節都是「演出」，那AV也應該要比照辦理，男女優在拍攝的時候不可以玩真的⋯⋯

AV新法現在成了日本國會的焦點。 圖／翻攝自livedoor

神經病。

此話一出立刻掀起軒然大波，把殺人放火的犯罪和性行為畫上等號實在太離譜，不只發言的議員「堤かなめ」社群被灌爆，就連同為在野黨的議員也次元刀切割畫清界線，因為七月就要選舉，大家都怕被這位議員拖累，因為有很多很多影迷在網路上嗆說在投票的時候要支持她所屬政黨的對手－－

miru說沒有AV就不知道如何活下去。 圖／翻攝自twitter@miruteer_29

於是很多女優選擇在這時候發聲，像天使萌就說清算AV界只是把影迷推向像是FC2那樣的海外影音網站，因為影迷的慾望需要出口，政府堅持修法換來的就是稅收的巨額損失並且讓成人影片地下化；miru則是說自己是高敏感群族，無法負荷朝九晚五的上班族生活，沒有AV界她就不知道該如何活下去，而架乃由羅也說，如果不能當AV女優的話那她只能擺攤賣小飾品了；而出道時號稱混過演藝圈的日向真凜則說自己沒有男友、每個月都去驗血、最期待的就是要去拍片和男優啪啪啪，這是她的小確幸和小確性，如果不能玩真的她就不幹了〜

架乃由羅說沒不當AV女優的話只能去擺地攤。 圖／翻攝自twitter@kano_yura

所以，一切都要等七月的選舉結果才會知道，不過AV女優有件事說的沒錯，與其針對AV界，你不如去處理更多不公不義不合法的地方－－當然AV界也不是只能挨打，雖然檯面上打不還手，不過私底下業界的領導人也是頻頻出招希望AV新法不要通過；另外，為了避免踩到紅線，現在的AV界運作很透明，比方說戶田真琴就說在拍片前、女優還沒有化妝的時候，監製會請導演和經紀人離開，用一對一的方式對女優解釋拍片的內容，要得到女優百分之百的同意才會拿出書面文件要求簽名，從她出道到現在都是這麼做，沒有一次讓她感到不舒服。

另外，過去只求把片子拍好的AV界，現在也更注意女優的個人感受，像之前提到拍片當止癢的日向真凜前陣子就不太開心，因為她6月的新片在網站FANZA有個分類是「ぽっちゃり」－－這個單字的意思是嬰兒肥，不是壞字，一般被這樣形容的女孩多半被認為是可愛可愛的，但對171公分高、出道前曾經當過模特兒的她來說這個單字是怎麼看怎麼刺眼，她覺得除了胸前的G罩杯外她一點贅肉都沒有，所以當她發現作品有這個標籤時是不太開心的。

被標籤「嬰兒肥」很不開心的日向真凜。 圖／翻攝自twitter@hinata_marin_

結果日向真凜只是小小抱怨一下，沒多久這個讓她不是很開心的標籤就去掉了－－所以就像一些女優說的，或許AV界並不完美、或許還是這一行還是有壓榨或是不顧女優意願的事發生，但在很多人緊盯的情況下這個產業已經不像過去那樣充滿人治的色彩，如果能讓大家工作更有保障那當然OK，但也希望催生新法的社會賢達和議員諸公們能夠好好聽聽現役女優的心聲再行修法，自以為是的善意有時候比單純的殺意更加恐怖啊〜