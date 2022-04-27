G奶網紅跳毽子操嚷肥肚見客 網友暴動歪樓只見雪乳上下晃動

聯合新聞網 / 綜合報導
Yumi.k常在IG上分享自己的好身材。（翻攝自Yumi.k IG）
Yumi.k常在IG上分享自己的好身材。（翻攝自Yumi.k IG）

49歲藝人劉畊宏近來將演藝重心轉往中國，日前和妻子王婉霏一同在抖音開直播跳起「毽子操」爆紅，一個月粉絲數就超過2千萬。日前一名G奶網紅因被匡列隔離中，分享居家跳毽子操的32秒影片，雖然敘述自己「肥肚左右搖擺」，但不少網友只看到雪乳上下晃動，也不知道她的姿勢到底標不標準。

IG有132萬粉絲追蹤的G奶網紅Yumi.k日前因有確診者接觸史，正在居家隔離中，日前在IG分享一段32秒影片，表示「被抖音洗腦，跟著跳起來」，只見她上半身穿著紅色小可愛、下半身穿著牛仔褲，跟著劉畊宏抖音影片跳起毽子操，還稱「看到我的肥肚在那裡左右搖擺嗎」，誤以為毽子操跳起來很容易，沒想到跳到第4次時腿已無力，「接下來2天腿抬不起來」。

Yumi.k日前居隔時分享自己跳毽子操的影片，自稱自己肥肚見客，但網友歪樓覺得「影片好晃」。（翻攝自Yumi.k IG）
Yumi.k日前居隔時分享自己跳毽子操的影片，自稱自己肥肚見客，但網友歪樓覺得「影片好晃」。（翻攝自Yumi.k IG）

Yumi.k邊運動邊吐舌的影片1天觀看破10萬次，她雖稱肚肚左右晃動，但在這32秒的過程，似乎只見雪乳有規律地上下晃動，讓不少網友直呼「我好暈」、「確定是肚子？」、「我看了一個多小時，怎麼還是找不到肥肚呀？」、「好白好彈性哦」、「影片好晃」、「這波地震可以接受。」也有人認真提醒，「換個材質的褲子，（運動）應該會好一點。」

延伸閱讀

Google地圖又拍詭景？她驚見台中這條路有「異次元入口」 內行人揭真相

「殺蚊專員」打死80隻蚊留屍！設靈位播佛經超渡 他曬更狂戰績

她確診快關瘋上網哀「好想吃海底撈」 店經理看到後貼心服務被讚爆

不怕白跑！快篩試劑、口罩酒精哪裡買？ 2超商App＋LINE熱點教你輕鬆查

相關新聞

他苦跑10間店買5組「300元快篩」 見新政策怒吼：我是盤子

本土確診飆升，原訂5月才實施的快篩實名制今（28日）提前上路。指揮中心指揮官陳時中表示，今天起民眾可持健保卡或居留證，於全台4,909家健保特約藥局及58個偏鄉衛生所購買家用快篩試劑。每輪每身分證字號僅能購買1次，1人1份5劑，共500元。消息一出，引發大批民眾搶購熱潮。

她生理痛到無法工作欲請假 主管卻回「再這樣我就沒法了」

據《性別工作平等法》第十四條第一項規定，女性受僱者因生理日致工作有困難者，每月得請生理假一日。日前一名網友在「爆怨公社」發文提到，因體質關係，每個月生理期都讓她痛到無法工作，沒想到主管卻說：「再這樣下去我就沒辦法了。」讓她感覺被主管威脅。

他不滿最混員工考績拿A 反遭網酸：自我感覺良好

考績好壞往往會影響升遷和加薪的機會，使得許多員工相當重視。近日就有一名網友爆料，部門裡最混的同事考績卻拿Ａ，令他十分不滿。然而，該文章不但沒有獲得同情，反倒引來大批網友抨擊。

國小生髒話掛嘴邊、買東西不看價錢 他驚訝：這是什麼家教啊？

隨著科技的進步，從小浸潤在3C產品中的數位原住民就此出現，其早熟的程度不同於以往。日前有網友表示，他在超市意外聽見2個國小孩童間的對話，內容提及A片與豪奢的金錢觀，讓他備受衝擊，「天啊！2個國小生，這是什麼對話？是什麼家教啊？」

他問台灣東部一哥是誰？鄉民點名「這縣市」：去過就知道熱鬧

台灣東部的好山好水，是許多民眾喜愛的旅遊地點，不僅可以遠離城市喧囂，還可以享受大自然的洗滌。對此，就有一名網友好奇發文詢問「到底誰才是東部一哥？」貼文引來大批網友熱烈討論。

日本好市多賣「台灣大雞排」 發音激似髒話惹網直呼：好尷尬

近年台灣雞排在日本廣受歡迎，日前橫濱中華街的台式雞排店就在網上爆紅後陸續展店。看好台式炸雞市場，日本好市多（Costco）趁勢推出新品「台灣大雞排」（台灣大ジーパイ），卻意外因發音問題引起台灣網友熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。