長腿美女穿件低胸小背心上超市採買 網友喊：想選妳

馬來西亞網紅「Hannah 娜娜」（IG：hannah_yap）繼早前身穿青春吊帶在路邊拍照引來網友瘋傳之後，近日再有新作！

娜娜最近在自己的IG上分享逛超級市場的照片，當時她穿上清涼的吊帶低胸背心及小熱褲，站在冰櫃前拍照，即使背景明明傳來陣陣的冷氣，都立即被她的熱情化解。

網友們看到後都變了心心眼，笑言在云云貨品之中「只想選妳」！

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文章授權轉載自《香港01》