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【一劍浣春秋】女優過得苦哈哈⋯最重要的原因是？

聯合新聞網 / 一劍浣春秋
天天吃泡麵的深田結梨。 圖／翻攝自tokyo-247
天天吃泡麵的深田結梨。 圖／翻攝自tokyo-247

社群流行，再加上資訊網站很多，現在要取得AV女優的資訊比起以前容易太多了，只是和很多人的印象不同，為很多AV女優過得苦哈哈的⋯⋯

有多苦呢？隨便舉幾個例子，比方說君色華奈之前就在twitter上說發薪日到了，但經紀公司卻沒有讓片酬入帳，這樣子她會繳不出房租；比方說深田結梨曾經抱怨沒有片商邀約，她只能天天吃泡麵，再這樣下去身體就要壞掉了；最慘的莫過於寶生莉莉，前一陣子她是公開控訴因為遭到性侵害造成身體永久的傷害，但她身上一毛錢都沒有，連看病的資格都沒有。

交不出房租的君色華奈。 圖／翻攝自dmm
交不出房租的君色華奈。 圖／翻攝自dmm

為什麼？AV界不是很有錢嗎？怎麼女優會把自己搞成這樣？難不成她們都是花錢如流水、不知節制的敗家女？

這麼說吧，你說AV界有錢還真有錢，片商光是付給三上悠亞的簽約金就足以讓她在東京鬧區買豪宅，但你說AV窮也真有夠窮，不只前面好幾個例子，很多女優窮到懷疑人生甚至公開表示後悔入行，所以如果你有機會接觸到引退的女優會發現她們多半怨天尤人，忌天恨地埋怨片商討厭事務所，明明當初拍AV的時候說兩腿開開是通往成功的唯一道路啊，為什麼事與願違？

三上悠亞超有錢。 圖／翻攝自twitter@yua_mikami
三上悠亞超有錢。 圖／翻攝自twitter@yua_mikami

這就必須要好好解釋了！

首先，AV界現在就是個M型社會，有錢的超有錢，前面提到的三上悠亞光簽約金就可以買豪宅，更恐怖的是她片酬也是金字塔的頂端，拍片預算足以養活超過10個女優，而另一位已經引退的女優「彩美旬果」不只之前賺很大，到現在還靠著粉絲俱樂部的收入過著幸福快樂的日子。但其他的女優可就不是這麼回事了，以往拍一支作品含女優、男優、現場工作人員的薪水以及攝影棚的租金預算大概在300萬日幣左右（台幣75萬），但因為這一行實在太不景氣了，所以片商不斷削減預算，前一陣子堀內未果子爆料說女優的便當一餐只有300日圓（台幣75元）、連麥當勞套裝都叫不起就是這麼回事。

連便當錢都要省了，片酬當然也不可能多給，水川蓳在上節目給大家看存摺時就說自己一支作品的片酬是20萬日幣（約5萬台幣），這個價錢一出我想很多朋友會覺得她不如去賣算了，頂著AV女優的光環，炮金都不只那個錢了〜

水川蓳一片的酬勞是20萬日幣。 圖／翻攝自twitter@mizukawasumire
水川蓳一片的酬勞是20萬日幣。 圖／翻攝自twitter@mizukawasumire

那為什麼AV界會搞得自己那麼窮呢？

年輕人不買片是其一。據統計，日本年輕人買片的比例超級低，大家幾乎都在PornHub和Xvideos找免費資源，沒人買片大家自然沒錢賺；另外一個很重要的原因是為了吸引影迷買片，所以AV片子賣得很便宜－－到底有多便宜呢？如果你不是太挑，用一般畫質以下載的方式看片，AV界的最新作是1980日圓（台幣約500元）、發售超過3個月的準新作則是980日圓（約台幣250元）、發售一年左右的舊作則會低到590日圓（約台灣150元），超過一年的作品則是賣490日圓（約台幣125元）。

拍片的成本一直在降低。 圖／翻攝自twitter@daikikato072
拍片的成本一直在降低。 圖／翻攝自twitter@daikikato072

以舊作而言，那價格大概和喝一杯星巴克咖啡及吃一客麥當勞套餐差不多，你光想想拍一支作品要租攝影棚還要塞男女優、監督、助導、攝影師等七個人就知道回本不容易⋯⋯

但這樣都沒人要買片了，AV片商當然也不敢漲價，也難怪經紀人會說這一行「相當疲憊」，不能放棄任何賺錢的機會，也因為賺錢不容易，所以大家逮到機會就想狠狠地咬業主一口，但這樣下去能撐多久呢？也沒人有把握。

所以，請支持正版吧。

彩美旬果退休後一樣手頭寬裕。 圖／翻攝自prestige-av
彩美旬果退休後一樣手頭寬裕。 圖／翻攝自prestige-av

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