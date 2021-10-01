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加飽加滿！透視裝美女變加油站員工 網友暴動爭相「想加油」

香港01 / 撰文：卓柏安
馬來西亞網紅「婉婷 Valent」樣子甜美而且身材誘人。（IG：valent.268）
馬來西亞網紅「婉婷 Valent」樣子甜美而且身材誘人。（IG：valent.268）

馬來西亞網紅「婉婷 Valent」（IG：valent.268）出名樣子甜美而且身材誘人，近月來受到網友熱烈追捧，其IG追蹤人數短短數個月就已經幾乎翻倍，由約25萬急升至逾43萬！

原來最近她曾在加油站以輕性感的透視裝拍攝短片，片中扮成加油站的職員，燦爛笑容令司機心花怒放，網友紛紛表示：「可以幫我入油嗎？」不過，有網友提到，加油站內不應使用手機，婉婷就回應指事前已經與職員溝通，拍攝時已經將手機調校至飛行模式，故可以安全拍攝。

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 網紅 正妹

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