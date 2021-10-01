加飽加滿！透視裝美女變加油站員工 網友暴動爭相「想加油」

大家都試過因為在上課的時候因為課堂內容太悶而「釣魚」吧？如果任教的老師是一名美女或者帥哥，相信一定能提高學生上課的效率。近日，一個韓國「oppa」（哥哥）在台灣教韓文而爆紅。有網友起底找出他的Instagram，發覺他除了是韓文老師之外，亦是一名模特兒。

2021-09-22 10:53