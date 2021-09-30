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韓正妹自封「超商音樂家」 貨架間熱舞好身材勾引粉絲
只要有熱情，任何地方都可以是舞台！韓國美女網紅Hannah Ollin（한나올린，IG：_hannaolin）的樣子清純又有氣質，其IG能夠突圍而出，靠的並非像其他網紅主要分享美食美景，而是上傳自己在便利商店內跳舞的短片！
Hannah Ollin自稱「便超商音樂家」，短片中的她舞技不賴，身體隨音樂擺動時更是可以震撼到粉絲及觀眾們的內心！
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文章授權轉載自《香港01》
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