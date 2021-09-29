日本寫真女星美貌仙氣並重 性感打卡和網友聊文學

俗話有云「人不可以貌相」，誰能料到樣貌身材姣好的寫真女星真正身份竟然是文學少女，更甚至連醫療知識亦都有涉獵！

日本寫真女星「辻りりさ」（IG：t_ririsa）擁有精靈活潑的大眼睛及瓜子臉，身材亦相當有料，被日本媒體封為「理想姐姐」。

不過，寫真女星只是她其中1個身份，因為她的最大興趣是參與讀書會及其他與文藝相關的活動，亦會在YouTube上分享與網友討論小說甚至是醫療知識，可說是真正的美貌與智慧並重！

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文章授權轉載自《香港01》