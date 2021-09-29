日本寫真女星美貌仙氣並重 性感打卡和網友聊文學
俗話有云「人不可以貌相」，誰能料到樣貌身材姣好的寫真女星真正身份竟然是文學少女，更甚至連醫療知識亦都有涉獵！
日本寫真女星「辻りりさ」（IG：t_ririsa）擁有精靈活潑的大眼睛及瓜子臉，身材亦相當有料，被日本媒體封為「理想姐姐」。
不過，寫真女星只是她其中1個身份，因為她的最大興趣是參與讀書會及其他與文藝相關的活動，亦會在YouTube上分享與網友討論小說甚至是醫療知識，可說是真正的美貌與智慧並重！
延伸閱讀：
行樓梯爆紅！日本女生5秒短片勁吸450萬次點擊 真實身份曝光
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言