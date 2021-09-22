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韓國帥氣OPPA台灣教書爆紅被起底 學生激動：怎專心上課

香港01 / 撰文：珍露姐姐
金炳秀上課的情況。圖／ig@s_____ooooo
金炳秀上課的情況。圖／ig@s_____ooooo

大家都試過因為在上課的時候因為課堂內容太悶而「釣魚」吧？如果任教的老師是一名美女或者帥哥，相信一定能提高學生上課的效率。近日，一個韓國「oppa」（哥哥）在台灣教韓文而爆紅。有網友起底找出他的Instagram，發覺他除了是韓文老師之外，亦是一名模特兒

今年30歲的金炳秀，是一名韓國人。7年前，他隻身到台灣學習中文，愛上了當地文化，所以就決定留在當地當一名韓文老師。目前，他在台灣嶺東科技大學及台中家事商業高級中等學校任教。

仔細留意上列相片就會發現，金炳秀的學生，大部分都是女生，原因相信不用多說了吧！

暖男外表，加上健碩的身材，令他成為了炙手可熱的老師。據悉，他在學校的人氣十分高，不少女學生都爭著報讀他的課堂。

除了是一名韓文老師之外，金炳秀亦是一名模特兒。在他的IG上，不時會張貼出拍照時的幕後花絮照。

不少網友都表示非常羨慕他的學生，「老師這麼帥，怎麼專心上課」、「有這樣的老師都不想畢業了吧」、「要是有這麼帥的老師我天天認真上課」。

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文章授權轉載自《香港01》

Instagram 模特兒 南韓

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