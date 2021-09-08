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顏值爆表網紅最愛泳裝打卡曬身材 網友愛心眼：美如天仙下凡

香港01 / 撰文： 卓柏安
網紅「meimeilcc」出名顏值高，粉絲讚她美得猶如在人間的神仙一樣！（IG「meimeilcc」圖片）
網紅「meimeilcc」出名顏值高，粉絲讚她美得猶如在人間的神仙一樣！（IG「meimeilcc」圖片）

「美若天仙」真的可以在現實中看到？美女網紅「meimeilcc」在IG上有超過9萬名粉絲，粉絲形容她最吸引的就是猶如仙女般的超高顏值，看幾多眼都會有被迷住的感覺！

這位天仙的生活卻十分貼地，喜歡四處出遊玩享受美食，又愛泳衣拍照打卡，大曬美好身材，似乎是看穿了凡人在對她心動呢！

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文章授權轉載自《香港01》

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