顏值爆表網紅最愛泳裝打卡曬身材 網友愛心眼：美如天仙下凡

「美若天仙」真的可以在現實中看到？美女網紅「meimeilcc」在IG上有超過9萬名粉絲，粉絲形容她最吸引的就是猶如仙女般的超高顏值，看幾多眼都會有被迷住的感覺！

這位天仙的生活卻十分貼地，喜歡四處出遊玩享受美食，又愛泳衣拍照打卡，大曬美好身材，似乎是看穿了凡人在對她心動呢！

延伸閱讀：

清秀系韓國少女網紅靠陽光氣息跑出 愛戶外打卡靚人靚景超治癒！

行樓梯爆紅！日本女生5秒短片勁吸450萬次點擊 真實身份曝光

文章授權轉載自《香港01》