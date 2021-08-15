快訊

男染Delta卻連跑醫院採檢2次 醫怒 ：只因不信自己染疫

熱低壓發展成輕颱趨勢 氣象局：是否影響台灣周三再觀察

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鋼琴女神李元玲IG宣布「封胸」 喊話：就不給讚的請退追

香港01 / 楊倩
李元玲過往常在ig派福利，坐擁209萬粉絲。圖／取自Instagram@cathrynli
李元玲過往常在ig派福利，坐擁209萬粉絲。圖／取自Instagram@cathrynli

被譽爲「鋼琴女神」的馬來西亞鋼琴家李元玲美貌與才華並重，在Instagram上擁有209萬粉絲，平時熱愛健身的她毫不吝嗇分享性感照，然而，近日卻突然宣布要「封胸」，稱將會穿越來越多布料、減少福利，喊話：只為看胸的「老司機」可以取消追蹤，想看會剩下多少忠實粉絲。

「請各位沒奶就不給like的老司機們unfollow我一下。」經常分享性感照片的李元玲前日在IG突然PO出一張穿著紅色毛衣、正在遊戲的日常照，表示希望只是為看胸部照的老司機可以取消追蹤她，想看會剩下多少忠實粉絲粉：「因為我的福利照會開始大幅度減少，穿的布越來越多 😹 bye bye～ #想看我會剩下多少鐵粉」。

穿上毛衣的大馬鋼琴女神李元玲宣佈ig將越穿越多，不喜歡可以取消追蹤。圖／取自Instagram@cathrynli
穿上毛衣的大馬鋼琴女神李元玲宣佈ig將越穿越多，不喜歡可以取消追蹤。圖／取自Instagram@cathrynli

作為國際鋼琴家李雲迪徒弟之一的李元玲擁有好琴藝，而且樣貌甜美。即使是穿毛衣，宣佈封胸的貼文仍然有8萬個like，其中最受歡迎的一則留言是：「大多數司機還是為了看腿！」。

其實除了胸、腿、李元玲還有蜂腰和完美腹肌，全拜平日努力健身所賜。留言群情洶湧，「沒奶還有臀」、「臉不要蓋住就好」、「看的是妳的内涵，不是外表」，也有網友留言表示：「穿太多衣服，見到都覺得熱」。

鋼琴女神宣佈減少福利翌日ig分享身穿清純音符裙的玉照，依然有超過五萬個like。圖／取自Instagram@cathrynli
鋼琴女神宣佈減少福利翌日ig分享身穿清純音符裙的玉照，依然有超過五萬個like。圖／取自Instagram@cathrynli

延伸閱讀：

李元玲罕有收起性感走清純路線散發仙氣　網民激讚：好清新好少女

台「世新大學」校花在家防疫不忘派福利　陳葳運動裝性感度破錶

文章授權轉載自《香港01》

Instagram 網紅

延伸閱讀

不給LINE就不付錢 女外送員被騷擾靠「1妙招」脫身 網爆笑

面試完被總經理加LINE 妹子疑惑「有機會？」人資曝背後真相

甜美YouTuber直播到一半房門被打開 「一手探入」觀眾嚇壞

反差超大！公車司機是24歲正妹 網驚：像未成年啊

相關新聞

鋼琴女神李元玲IG宣布「封胸」 喊話：就不給讚的請退追

被譽爲「鋼琴女神」的馬來西亞鋼琴家李元玲美貌與才華並重，在Instagram上擁有209萬粉絲，平時熱愛健身的她毫不吝嗇分享性感照，然而，近日卻突然宣布要「封胸」，稱將會穿越來越多布料、減少福利，喊話：只為看胸的「老司機」可以取消追蹤，想看會剩下多少忠實粉絲。

【一劍浣春秋】不喜歡痴女？那就看片商怎麼糟蹋人！

AV片子那麼多，你最喜歡哪一種？

反差超大！公車司機是24歲正妹 網驚：像未成年啊

民眾平常搭公車看到的駕駛員幾乎都是中年男性，北部卻有一位女子20出頭年紀便選擇這項職業，她外表甜美可愛，穿上工作制服像是高中生，但轉起方向盤超有氣勢，反差超大登上社群平台熱門推薦....

向奧運看齊！日本寫真女星喊話：我的泳裝是金牌級的

日本寫真女星森咲智美，向來穿著大膽，有著「日本第一色情的寫真偶像」之稱。近來她與其他寫真女星合拍寫真集出版，話題也搭上了東京奧運熱潮，在受訪時談論自己喜歡的運動項目。

【一劍浣春秋】AV拍攝技巧大公開：你看得很爽的那些事都是假的！

看AV，你最喜歡什麼樣的演出？

長髮、纖腰、豐臀…加油站美女誘人背影照瘋傳 真實身分曝光

去加油站入油也能遇上美女！韓國網上瘋傳1張照片，拍到身穿長裙的長髮美女去為座駕入油，雖然只有背景，但見她雖身材窈窕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。