千年一遇洪水襲河南 正妹災民讓網大喊：想去治水了
河南連日暴雨鬧水災，已導致逾300萬人受災，一名網友在觀看水災影片時，眼尖發現一名長相清秀的正妹，讓他直呼「鄭州不是隨便一個路人也這麼正吧」。
一位網友在PTT「表特板」PO文，他表示在看鄭州水災影片時，突然發現一名皮膚白皙、外表清秀的女生，脫俗容貌讓原PO驚呼「鄭州不是隨便一個路人也這麼正吧」，他也在文末發願希望鄉民能幫忙找到該名正妹。
貼文曝光後引起網友熱烈討論，紛紛回應「快救她！」、「這我一定救」、「就算水災也要美美的」、「中國正妹超漂亮的啊」、「我的菜」、「兩岸一家親！」、「我也想去治水了」、「假設能娶到這等級的，此生不悔入華夏」。
其中，有人透過影片當中的粉紅色椅子，發現主角是大陸直播主「傳情小小」；另外，傳情小小下樓檢查災情時，見到慘烈現況不禁脫口而出「唉呀我X」，反差萌的反應也讓鄉民笑喊「真性情」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言