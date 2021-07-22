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降級指引疑遭外流內容曝光 指揮中心出面回應

河南暴雨成災…苦苓稱「捐款就罵三字經」 網友：敢罵五月天嗎？

千年一遇洪水襲河南 正妹災民讓網大喊：想去治水了

聯合新聞網 / 綜合報導
PTT一名網友觀看鄭州水災相關影片時，眼尖發現一位正妹讓原PO大呼「鄭州不是隨便一個路人也這麼正吧」。 圖擷自YouTube
PTT一名網友觀看鄭州水災相關影片時，眼尖發現一位正妹讓原PO大呼「鄭州不是隨便一個路人也這麼正吧」。 圖擷自YouTube

河南連日暴雨鬧水災，已導致逾300萬人受災，一名網友在觀看水災影片時，眼尖發現一名長相清秀的正妹，讓他直呼「鄭州不是隨便一個路人也這麼正吧」。

一位網友在PTT「表特板」PO文，他表示在看鄭州水災影片時，突然發現一名皮膚白皙、外表清秀的女生，脫俗容貌讓原PO驚呼「鄭州不是隨便一個路人也這麼正吧」，他也在文末發願希望鄉民能幫忙找到該名正妹。

貼文曝光後引起網友熱烈討論，紛紛回應「快救她！」、「這我一定救」、「就算水災也要美美的」、「中國正妹超漂亮的啊」、「我的菜」、「兩岸一家親！」、「我也想去治水了」、「假設能娶到這等級的，此生不悔入華夏」。

其中，有人透過影片當中的粉紅色椅子，發現主角是大陸直播主「傳情小小」；另外，傳情小小下樓檢查災情時，見到慘烈現況不禁脫口而出「唉呀我X」，反差萌的反應也讓鄉民笑喊「真性情」。

PTT一名網友觀看鄭州水災相關影片時，眼尖發現一位正妹讓原PO大呼「鄭州不是隨便一個路人也這麼正吧」。 圖擷自YouTube
PTT一名網友觀看鄭州水災相關影片時，眼尖發現一位正妹讓原PO大呼「鄭州不是隨便一個路人也這麼正吧」。 圖擷自YouTube

鄭州 正妹 直播主 PTT 暴雨

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