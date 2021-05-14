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寵物美容師外貌甜美 與狗親密同框照引粉絲暴動

香港01 / 卓柏安／報導
Angela寶7是台灣網紅，以不科學身材及鄰家女孩感覺跑出。（IG「_bao.7」圖片）
Angela寶7是台灣網紅，以不科學身材及鄰家女孩感覺跑出。（IG「_bao.7」圖片）

人不可以貌相，身材超級豐滿的她正職竟然是寵物美容師！

台灣美女網紅Angela寶7（IG：_bao.7）以甜美外貌加上比例超不科學的身材跑出，平日衣著選擇趨向平實的她，淡淡地散發鄰家女孩的感覺，反而在網上更受注目，所以其IG已經有多達19萬名粉絲，相當有人氣。

Angela寶7最令人意外的是，她的正職是寵物美容師，早前一張照顧狗狗時的照片盡顯愛心，更是令網友都為之震驚！

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文章授權轉載自《香港01》

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