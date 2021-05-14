寵物美容師外貌甜美 與狗親密同框照引粉絲暴動
人不可以貌相，身材超級豐滿的她正職竟然是寵物美容師！
台灣美女網紅Angela寶7（IG：_bao.7）以甜美外貌加上比例超不科學的身材跑出，平日衣著選擇趨向平實的她，淡淡地散發鄰家女孩的感覺，反而在網上更受注目，所以其IG已經有多達19萬名粉絲，相當有人氣。
Angela寶7最令人意外的是，她的正職是寵物美容師，早前一張照顧狗狗時的照片盡顯愛心，更是令網友都為之震驚！
延伸閱讀：
韓網紅標緻樣子好身材人氣爆燈 經營網店做Model真人示範衣着
韓國網紅IG大曬超級身材 無添加樣子好吸引 睇真竟有越南風情！
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言