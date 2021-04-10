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女友身材被取笑會「壓壞家具」 照片曝光遭網酸：愛她就要扛得住

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友對自己女友身材被恥笑十分苦惱。圖／擷取自Dcard
一名男網友對自己女友身材被恥笑十分苦惱。圖／擷取自Dcard

一名男網友對自己女友身材被恥笑十分苦惱，在Dcard發文表示，兩人走在路上會一直接受到異樣眼光，就連家人、朋友都會惡意恥笑「有這樣的女友家裡的家具兩三天就壞了」，讓他十分心寒發文求助，沒想到網友一面倒狂酸「愛她就要扛得住！」

原PO表示，自己跟現任女友在一起之後，不斷被羞辱恥笑，兩人是在大二去美國交換時認識，在美國一切都很正常，但回台灣後只要走在路上，幾乎都會有路人投來異樣眼光，而家人、朋友的反應更是讓他生氣，從女友的樣貌、身材、體重到以後的小孩，沒有一樣不被惡意地恥笑，更嚴重的還說到家裡的家具兩三天就會壞，讓原PO感到十分心寒。

原PO無奈表示，只是因為樣貌身材體重不符合一般台灣人的審美觀，就要這樣被羞辱恥笑？「我身為愛她的男友，卻也無法反駁那些惡毒的嘴臉，請問我該怎麼辦，才能讓我與女友的感情繼續健康快樂地走下去呢？」

照片曝光後，許多網友都認為，雖然胖不可恥但還是要注意健康，「沒辦法，在亞洲胖就是個罪」、「你也可以一起跟她健身試試看，或許你覺得她體重沒什麼，但可以換個方向為了健康去運動」、「台灣普遍的審美觀就是以瘦為美，甚至到有點病態的程度」、「胖真的沒錯，不要不健康就好」、「健康還是要顧啊，不只是審美觀問題」。

不過也有網友認為，沒有必要介意別人的眼光，「愛她就要扛得住！」、「吃得跟她一樣胖」、「相信自己的直覺，沒有人可以干涉你的決定，生活是你要跟她過的，你覺得她合適她就合適」。

Dcard

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