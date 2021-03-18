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紅到國際了！台灣人掀「鮭魚之亂」 外媒這樣報導

第一個環遊世界的台灣人是他！「進步時代」手稿揭密

煞到妳！日本雙胞胎姊妹花太正 台灣網友全暴動

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣網友在PTT貼出日本姊妹花的照片，吸引眾人目光。 圖／翻攝自IG
台灣網友在PTT貼出日本姊妹花的照片，吸引眾人目光。 圖／翻攝自IG

正妹人人愛看，有網友在PTT表特板貼出一對日本雙胞胎姊妹花的照片，雖然沒有寫到任何文字，但是照片仍然掀起網友們熱烈討論。果然網路效應無遠弗屆，這對姊妹花得知台灣網友的熱情後，也在自己的IG上用中文貼出回應，感謝大家熱情的關注。

從照片可看到這對日本雙胞胎姊妹長相甜美、笑容可掬，水汪汪大眼睛加上長髮及肩，讓許多台灣網友看了心都融化了。她們常在IG上貼出許多張一同出遊的照片，雖然有時是單獨一人，但大多都是兩人的合照，而她們的長相也像同一個模子刻出來一樣，精緻五官吸引網友們的目光。

許多人都大讚這對姊妹花太正了，「超可愛」、「我全都要」、「太可愛，我戀愛了」、「基因真好」、「我被電到了」、「氣質真的整不出來」、「仙氣爆表」、「這沒爆不行啊」、「一個氣質、一個可愛，超正」。

據了解，這對姊妹花名叫鈴木美娜（Mina Suzuki）和鈴木瑪麗亞（Maria Suzuki）是混血兒，父親是伊朗人，母親是日本人。兩人年僅20歲，從2017年開始接拍廣告，另外還有參與電視劇、舞台劇的演出，表現相當亮眼。

經過台灣網友在PTT的推薦後，兩人的名氣逐漸上升，IG粉絲數已經破1.2萬人，兩姊妹得知消息後也感到很訝異，她們還在IG的限時動態上用中文來表達對於台灣網友的支持和關注。

鈴木美娜和鈴木瑪麗亞常在IG貼出合照。 圖／翻攝自IG
鈴木美娜和鈴木瑪麗亞常在IG貼出合照。 圖／翻攝自IG

鈴木美娜和鈴木瑪麗亞常在IG貼出合照。 圖／翻攝自IG
鈴木美娜和鈴木瑪麗亞常在IG貼出合照。 圖／翻攝自IG

這對日本姊妹花在IG用中文感謝台灣網友的支持。 圖／翻攝自IG
這對日本姊妹花在IG用中文感謝台灣網友的支持。 圖／翻攝自IG

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