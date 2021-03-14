聽新聞
test
0:00 / 0:00
超凍齡！外婆帶孫逛街被當母子 網讚：地表最年輕阿嬤
大家對「婆婆」的印象都是上年紀的女生，不過卻有人打破這種觀念，近日一名女網友表示，最近自己懷孕生兒子，媽媽榮升做婆婆，但因為媽媽外表年輕，不少人見她抱孫逛街以為是母子，令她不禁感嘆「我媽保養的太好」。
原PO在「Dcard」分享媽媽的凍齡美貌，並表示以前跟媽媽外出，不少人誤會她們是姊妹，令她聽完感到尷尬，然而今年迎來兒子出生，媽媽成為婆婆幫忙帶孫，結果有人卻誤以為他們是母子，令原PO大吃一驚，同時無奈直呼「我只能接受這個事實了」。
照片在網上曝光，網友紛紛留言大讚，「根本是地表最年輕阿嬤」、「媽媽很美，有貴婦的感覺」、「你媽也太強大，孫子被認成兒子不意外」、「原PO媽媽很會打扮，應該還不到50歲」。
延伸閱讀：
女曬46歲仙氣媽172cm身高被誤認為姊妹 「網友：妳媽我可以」
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言