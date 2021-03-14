超凍齡！外婆帶孫逛街被當母子 網讚：地表最年輕阿嬤

大家對「婆婆」的印象都是上年紀的女生，不過卻有人打破這種觀念，近日一名女網友表示，最近自己懷孕生兒子，媽媽榮升做婆婆，但因為媽媽外表年輕，不少人見她抱孫逛街以為是母子，令她不禁感嘆「我媽保養的太好」。

原PO在「Dcard」分享媽媽的凍齡美貌，並表示以前跟媽媽外出，不少人誤會她們是姊妹，令她聽完感到尷尬，然而今年迎來兒子出生，媽媽成為婆婆幫忙帶孫，結果有人卻誤以為他們是母子，令原PO大吃一驚，同時無奈直呼「我只能接受這個事實了」。

照片在網上曝光，網友紛紛留言大讚，「根本是地表最年輕阿嬤」、「媽媽很美，有貴婦的感覺」、「你媽也太強大，孫子被認成兒子不意外」、「原PO媽媽很會打扮，應該還不到50歲」。

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文章授權轉載自《香港01》