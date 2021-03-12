【一劍浣春秋】先拍無碼再下海拍片！SOD的最強新人會帶動暑假新人潮？

魔鏡啊魔鏡，近來最好看的新人是？

雖然神乳安齋拉拉回歸，再一次橫掃作品排行榜，雖然橫綱巨乳安位薰正式進入片商輪值要固定發片，輕鬆輾壓所有女優直指銷售冠軍，但日本影迷對新鮮肉體的著迷還是不受影響，有幾位新人還是開出了銷售紅盤。

比說「早野詩」，在兩大神乳安齋與安位夾殺下還是殺進銷售排行榜前十名，表現好的不得了；比方說「朝田日葵」，這位號稱是SOD集團「史上最嬌小專屬女優」的她，憑著一身嫩味以及發育良好的G罩杯讓影迷看過的都說好都說自己忘不了，就算片商找的都是超過180公分的男優有以大欺小之嫌，但這位不滿150公分高的女優也是有攻有守表現出色，作品上市短短幾天就賣得嚇嚇叫！

有風俗膝的早野詩。 圖╱翻攝自s1s1s1

但正所謂人怕出名豬怕肥，朝田日葵馬上被起底了！

片商是怎麼說的呢？他們告訴大家，朝田日葵在拍片前是個寫真麻豆，在片子上架的同時還上了知名雜誌拍露毛寫真，這種女優在AV界可不多，未來前途無量。只是片商話剛講完馬上就被影迷抓到，早在去年暑假的時候朝田日葵就戴著口罩在成人影音平台拍無碼片出鮑了，雖然除了展現口技之外她全程戴著口罩，不過胸部的乳型、乳暈的大小以及身上大大小小的痣都出賣了她的身分！

所以事實的真相是怎麼呢？片商沒有騙人，朝田日葵是寫真麻豆沒錯，也確實上了知名雜誌拍性感寫真；而網友也沒錯，那個拍無碼片的年輕女孩確實是朝田日葵，合理的猜測是去年自學校畢業後朝田日葵因為想賺錢所以接受了影音平台賣家的邀約拍了無碼片，後來不知道是經濟狀況沒有改善(因為拍那種無碼片也賺不了多少錢)還是拍著拍著拍出興趣⋯喔，不是，是性趣後她決定投身暗黑界從事AV女優這個很有前途的工作，然後就一炮而紅了〜

被抓到無碼黑歷史的朝田日葵。 圖╱翻攝自sod

那被爆出這黑歷史，會不會影響朝田日葵的發展？

就過往的經驗來看應該不會，因為這種風光出道後被爆出黑歷史的狀況也不是第一次了，之前的白桃花還有櫻羽和佳都是在成為AV女優前就在影音平台露出尿尿的地方，後來她們的AV生涯都沒有受到這些不被AV界承認的黑歷史影響。當然啦，我也知道不是每個人都這麼幸運，也許朝田日葵的影迷無法接受這位看似清純的暗黑界新鮮人之前曾經為錢拍無碼，那也沒辦法⋯⋯

如果真是如此，那片商怎麼辦？

之前被抓到拍無碼片的櫻羽和佳。 圖╱翻攝自graphis

當然不會涼拌炒雞蛋，只能看看銷售下滑到什麼程度再來決定認賠出場的時機。不過話說回來，如果真是如此片商倒也不用太傷腦筋，還記得文章一開始提到的另一位新人「早野詩」嗎？雖然沒有像朝田日葵一樣被抓到無碼黑歷史，不過她卻被影迷抓到有「風俗膝」、也就是因為之前特種營業常常跪著替客人吹，導致膝蓋皮膚磨損特別厲害的症狀－－

是的，她之前是在賣的，和很多AV女優一樣，而且就AV界傳來的消息，在日本政府宣布因為肺炎引發的緊急狀態再度延長後，東京的各大應召站都收到了如雪片般飛來的求職信⋯⋯

意思就是說很多女孩被錢逼到要下海了，接下來AV界應該也可以進補很多新鮮肉體，以目前疫苗開打的進度和東京奧運對未來所做的判斷，這個暑假，AV界應該會十分精采，會有很多很多的好手和大家見面〜