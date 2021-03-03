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日本最美大學校花選舉 冠軍激似石原聰美

香港01 / 豆Jen
「日本第一美麗女大學生」的選舉比賽，冠軍由來自「東京大學」教養學部一年級的神谷明采奪得。 圖／翻攝自神谷明采IG
「日本第一美麗女大學生」的選舉比賽，冠軍由來自「東京大學」教養學部一年級的神谷明采奪得。 圖／翻攝自神谷明采IG

由全日本大學校園裏選出「日本第一美麗女大學生」的選舉比賽「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2021」，決賽於昨天（3月2日）舉行，並選出冠軍、兩位準優勝者和評審員特別獎。今年21歲的冠軍被封為「小石原」，因為她與女神石原聰美非常相似，在眾多位參賽者中脫穎而出，成為是屆比賽的焦點！除此之外，其他參賽者的「照騙」情況亦備受關注，其中幾位因為相片「P太大」而差點認不出真人，網民也傻眼：「這些是來配襯的吧？」

第18屆「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2021」日本大學校花選美比賽結果於昨天(3月2日)出爐，10位來自不同大學的佳麗經歷了全國預選、網上投票，最後進入十強。是次比賽的話題落在冠軍「小石原」的驚艷美貌和個別參賽者疑似P圖，網民都表示非常傻眼！

冠軍由來自「東京大學」教養學部一年級的神谷明采奪得，今年4月即將踏入21歲的她樣貌酷似日劇女神石原里美（又譯石原聰美），笑容甜美、氣質出眾，去年曾獲選為東京大學校花，還是素人便吸引超多fans！雖然天生麗質，但「小石原」非常謙虛，更稱自己大學才開始化妝、高中畢業前都不會玩社交軟件，更表示會用獎金帶婆婆到東京旅行！

對女生來說，化妝品就像一個「無底洞」，光是粉底、眼影、胭脂和唇膏的款式，就已經令人花多眼亂，買極都買不完！作為一個精緻女孩，出門口前都必定會化淡妝，重要日子更會出動「全副裝備」打扮自己。有日本插畫家數出12件女生才懂的「化妝共鳴事」，每個人都一定會經歷過的小災難，例如跌碎粉餅、素顏出街遇見朋友等，真的超崩潰！

你相信每個人死後都會輪迴、投胎的說法嗎？雖然一直未找到科學根據證明這件事，但世界有不少兒童擁有「前世記憶」的事例，令人不得不懷疑「前世今生」確實有可能存在。日本一位3歲男孩突然向父母講述自己上一世被車撞死的經過，畫出事故發生時的地圖，更嚷著要與以前的媽媽見面。男孩的母親將事情放上Twitter分享，隨即吸引3萬網民幫助「尋親」，最後結局令人大吃一驚！

「日本第一美麗女大學生」的選舉比賽，冠軍由來自「東京大學」教養學部一年級的神谷明采奪得。 圖／翻攝自神谷明采IG
「日本第一美麗女大學生」的選舉比賽，冠軍由來自「東京大學」教養學部一年級的神谷明采奪得。 圖／翻攝自神谷明采IG

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文章授權轉載自《香港01》

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