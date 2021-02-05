【一劍浣春秋】年薪6600萬日幣！AV界最大合約出現？

常常有人在問，女優為什麼要下海？

扣掉很少數很少數喜歡裸體給人看的暴露狂或是性愛上癮症患者，會讓年輕女孩願意寬衣解帶和年紀可以做自己爸爸的歐吉桑滾床單的原因就一個字，錢，沒有錢遮住羞恥心，誰願意在大家面前做愛啊？

但問題是，當AV女優能賺多少錢啊？

我們聽過很多女優公開自己的片酬：比方說三上悠亞，她在節目上自爆第一支作品的片酬夠她在東京鬧區買一棟上好的二手房；比方說高橋聖子，她說自己當寫真女星時一個月賺不到20萬日幣（台幣約53,500元），改當AV女優後一個月至少入帳七位數日幣。

高橋聖子下海後酬勞三級跳。 圖/翻攝自s1s1s1

又比方說曾經當過偶像的永瀨未萌，她說自己拍完出道作回去刷本子發現多了300萬日幣（約80萬台幣）的片酬⋯⋯總之，不管是哪個女優，她們總是告訴我們當AV女優真的是個很有「錢」途的工作，讓她們賺到了想都沒想過的片酬，生活改善了，快樂似神仙〜

然後又有新的版本來了！

這是近來AV界很流行的一張截圖，上面的對話告訴我們有個女優談好了與片商S1的一年專屬契約，裡面包含了DVD作品12支，每個月一片，每支片酬500萬日幣（約新台幣133.2萬元罰）；另外再加上3支VR立體作品，每支200萬日幣（53.5萬台幣），加起來就是告訴我們這位女優一年可以賺進6600萬日幣、超過新台幣1757萬元的片酬！

星探爆料有人拿了6600萬的合約。 圖/翻攝自twitter

好多！或者該說，哇操好多！

可能有些人會覺得這是廠商炒作，一切都是節目效果，不過熟悉女優片酬的人就知道這數字並沒有太誇張。在這邊有幾個關鍵字要和大家解釋一下，首先，S1是業界最頂級的片商，這家片商擁有「國民偶像」三上悠亞、「神乳」安齋拉拉、「絕對少女」葵司以及「最強娃娃音」小島南，可說的暗黑界的第一強權；而且他們只養專屬女優，也就是說女優去了那兒就不能再去其他片商發片，憑什麼？就憑這家片商給的錢多！

S1的高手葵司。 圖/翻攝自s1s1s1

而500萬日幣就是頂級女優可以拿到的片酬水準——也因為是片商S1，所以可以開出一年總價6600萬日幣的合約，這也讓人不禁好奇了，究竟拿到這合約的女優是誰？因為連這片商一般女優也拿不到這麼高的片酬，所以這人如果不是知名度很高混過演藝圈的藝能人女優、大概就是外型不下於三上悠亞的現代西施，究竟她有多讚呢？

所以接下來第二張圖出現了，爆料的人說這位女優外型「有演出晨間電視劇的水準」⋯⋯

星探說她的外型有晨間劇演員水準。 圖/翻攝自twitter

哇靠，我還真想知道這位女優是誰，也要通知男優看看她下面是不是鑲金的，能拿這麼高的片酬，這人一定不簡單！因為在AV界能拿到這樣片酬的女優屈指可數，放眼檯面上的高手高手高高手，恐怕只有三上悠亞、高橋聖子這種等級的女優才有這樣的水準。再加上爆料者明確提到這女優是S1的人，所以大家可以看看這家片商接下來是哪位新人要出道，只是條件很好或是混過演藝圈的人，就是她拿了6600萬日幣的合約〜

會是誰呢？真好奇呢。