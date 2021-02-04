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日新生代寫真女王一張相被封「100億萬年一遇」 被指是結衣接班人

香港01 / 沉默是柑／報導
高崎かなみ連續在3個選美活動奪冠。（IG）
高崎かなみ連續在3個選美活動奪冠。（IG）

自從出現橋本環奈這個「千年一遇美少女」之後，「N年一遇」就成為日本媒體形容式誇獎某人的常用字。近日，有媒體竟然用到「100億萬年一遇的逸材」形容新生代寫真偶像高崎かなみ（Kanami）最新上載的照片，引起網民熱烈討論。

高崎かなみ在1997年出生，中學已開始上藝能學校，在高中時成為了原宿系少女雜誌「CHOKi×CHOKi GiRLS」凡專屬模特兒，可惜她出道不久，雜誌便因為經營不振而廢刊，高崎一度失去方向和目標。幸得在經理人建議下，她開始改變拍一些泳裝照。

2018年她參加了由產經新聞舉辦的新一代大型選美活動「サンスポGoGoクイーンオーディション」並成為初代冠軍，由此開始聲名大噪。不只如此，她還緊接著在其他選美活動包括「ミスジェニック 」及「 週プレグラビア争奪戦」中奪冠，成為新生代寫真女王。

贏得比賽後，高崎的工作開始增加，憑著超高顏值及男人覺得最理想的勻稱身材，她現時在寫真偶像界算是打響了名堂，外界也逐漸給她很多稱號。因為她與著名的童顏巨乳女星長澤茉里奈甚為友好，網民都稱她們為「天使二人」，高崎かなみ更有著「平成最後和令和最初的天使」的稱號。另外，又因高崎かなみ外貌酷似新垣結衣，再加上她原來就以結衣為目標，所以外界又叫她「新垣結衣的接班人」。

高崎かなみ的動向一向都很受傳媒關注，近日她就在Twitter上載了兩張相，是她幫寫真雜誌《BOMB》拍的照片。網民對照片反應十分熱烈，更吸引媒體報導，日媒以「100億萬年一遇的逸材」為題報導這兩張照片。

雖然亦有網民認為標題太誇張，100億萬年前地球還不一定存在，不過無可否認的是高崎かなみ的顏值身材真是有超高水準。

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文章授權轉載自《香港01》

Instagram 選美 模特兒

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