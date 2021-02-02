超性感學士服照！正妹上身披領巾 側邊霸氣外露引網暴動

過4個月就到畢業季，許多畢業學子會趁寒假到各地取景拍畢業照。一名女大生近日在IG分享一系列超火辣的學士服穿法，照片一出，吸引3千多名網友按讚。

在一般人印象中，學士服穿搭不外乎是穿白襯衫繫上一條黑領帶，再披上黑袍、V字型領巾。但一名正妹卻顛覆風格，只見她PO出的照片中，上半身僅用學士服領巾遮住胸部，隱隱約約露出南半球，下半身則穿超短熱褲，襯托出修長美腿，畫面性感指數爆表，讓網友看了流鼻血。

女大生也在IG上開心寫道，「讀了四年大學，不就為了套上學士服和領一張畢業證書，祝福大家六月，一起準時畢業」。

據了解，該名女大生是就讀致理科技大學四年級的芳如，長相甜美、身材姣好，在IG有1.8萬追蹤者，平時喜歡分享生活照，沒想到這次貼出學士服照意外引發網友關注。