擠下周子瑜！「世界最美」以國辣模死會 與大17歲富三代穩交

奪下2020年「世界百大最美臉孔」（The 100 Most Beautiful Faces Of 2020）冠軍的以色列模特兒雅爾‧謝爾比亞（Yael Shelbia）近日透露，自己已和美國億萬富翁薩莫‧雷石東（Sumner Redstone）的孫子布蘭登‧科夫（Brandon Korff）交往一年，兩人感情穩定。

現年19歲的雅爾其實在2017年就入榜百大最美臉孔，當時排名17，後來成績也越來越好，在2019年僅次藝人周子瑜位居第2，更在2020年直接衝到冠軍。而外界對雅爾的感情生活也充滿好奇，她近日透露，自己已經和布蘭登交往一年，兩人關係相當穩定。

雅爾與布蘭登已交往一年。 圖擷自雅爾Instagram

根據外媒綜合報導，現年36歲的布蘭登來頭可不小，他的祖父薩莫是億萬富翁，不但是名成功的企業家，還是媒體巨頭。薩莫的身價也相當嚇人，有媒體於2020年估算，高達約30億美元（約新台幣838億元）。而布蘭登的身價雖然沒有太多相關資料，但他擁有祖父公司「全美娛樂（National Amusements）」董事的頭銜。

雅爾亮麗的外型讓她的Instagram擁有130萬人追蹤。 圖擷自雅爾Instagram