【一劍浣春秋】不具網紅意識卻要天天更新！社群網站已成AV女優最大敵人？

成為AV女優，你最重要的工作是什麼？

答案只有一個，片子賣出去，片商發大財，其他什麼都是浮雲，AV女優的價值取決於作品的買氣，一旦作品沒人要買她們就沒價值了，難怪已經引退的辻本杏曾說「不要可憐我」、「支持我就去買片子」！

是的，這世界就是這麼殘酷，要在淫光幕做愛給大家看需要很大的決心，只是從以前到現在我們看過太多女優好不容易下定決心出道卻很快就被淘汰－－沒辦法，男人花心，女優如果沒有沉魚落雁的美貌，或是每一次演出都能給人新鮮感，那影迷很快就會轉身離去，因為後面實在有太多新鮮的肉體等著取代〜

那，女優該怎麼辦呢？

剛出道的新人都被要求經營社群。 圖／翻攝自ideapocket

這也是很多片商和事務所想要解決的問題，一般來說，女優大概在入行時就會被要求在twitter或IG上註冊帳號，拍片時也會被片商要求出席簽名會的活動－－為什麼？這年頭暗黑界已經不流行搞神秘這套，大家都希望女優很會互動很會圈粉，所以在社群網站上最好固定發文然後沒事還要來個直播；至於活動要不是新冠肺炎搗亂那至少每個月要一場，因為那不只是宣傳自己的新作品，更是女優面對面與影迷溝通的好管道，在網路上聊得天花亂墜絕對比不上面對面看著女優握著自己的手聊上兩句，那會沉船的！

但，這不就是網美經營自己的方法嗎？

見面會是女優圈粉的重要管道。 圖／翻攝自ge-sewa-news

沒錯，確實如此，有女優私底下就說，剛出道時經紀公司就有交代twitter必須每天發文、最好還帶著美美的照片，一開始她很認真地做了幾天，後來真的覺得吃不消，因為她想不出來要發什麼，自拍照要化妝要修圖好麻煩，拍美食照要出門還要花錢划不來，工作又不是天天有可以和大家報告進度，其他還有什麼可以發她完全想不出來⋯

更不要說很多女優就是有人群恐懼症了，要她們天天更新twitter甚至是一定要有照片的IG那簡直是不可能的任務。最慘的就是AV救世主「高橋聖子」，大家還記得她為什麼從當紅的寫真女星變AV女優嗎？因為她被爆出援交醜聞，身敗名裂還被經紀公司求償一大筆錢，要她經營twitter簡直就像公開處刑，好不容易她慢慢習慣了、發文變多了，又來一堆人嘲諷她想不開整很大，高橋都不高橋了〜

高橋聖子經營社群很辛苦。 圖／翻攝自twitter

不是每個人都能想得開，尤其很多AV女優本來就有社交障礙，每天花那麼多時間經營twitter和IG看到一堆酸民讓她們看了超抓狂，所以戶田真琴就發難了！

處女出道的她是業界少見的才女，除了拍片外過去也會在Blog寫電影評論，再加上相當可愛會讓怪叔叔想帶她去看金魚其實是想伸出鹹豬手的外型讓她一出道卻成為焦點，片商高層還破天荒地把她升級帶到最好的地方發片。結果在twitter被酸民一陣猛攻，說她是假面女、說她根本就不是處女，出道後她就爆氣了，發了長文，說自己不是為取悅誰而生，最後很乾脆地說自己再也不用社群網站了⋯⋯

戶田真琴拒絕社群。 圖／翻攝自graphis

結果那篇發文不但被粉絲推爆，也讓一般民眾心有戚戚焉，明明看起來像是自殺的行為，卻反而讓影迷學會體諒她的處境。後來被影迷破解身分，然後一直遭懷疑和男友同居的櫻空桃也有樣學樣，珍惜生命，遠離社群網站〜

就像前面說的，很多女優私底下極度討厭人群，能不要接觸人就不要，要完全沒有網紅意識的她們去做網紅的事真是要了她們老命，也難怪逼到極限後會有人反撲。但你說現在的AV女優都可不用社群網站了？不，當然不是，戶田真琴也好、櫻空桃也罷，都是業界的一線女優，她們不想配合事務所和片商也是笑笑說隨便，其他比較菜或是沒那麼紅的女優想拿翹？那就等著受死吧！