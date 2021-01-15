比基尼辣妹忍低溫送芭樂試吃 阿公開心阿嬤虧「愛孫在看」

為了拚生意，許多商家或攤商都會想盡辦法來拉攏客源，甚至有人請來比基尼辣妹在寒冬中促銷。一名女網友在臉書PO文表示和老公帶年幼孫女去逛夜市，竟然看到有賣芭樂的攤販請來清涼辣妹攬客，吸引不少民眾圍觀拍照，照片一PO網也讓許多人不捨這位辣妹在寒風中敬業的態度。

原PO在「爆廢1公社」貼出多張照片並表示昨（14）日去逛夜市時，看到一位身材姣好、穿著紅色比基尼的長髮辣妹，站在寒風中向路過的民眾推銷芭樂，和一旁穿著厚重外套逛街的民眾形成強烈對比，這畫面也吸引不少人圍觀拍照。

原PO在臉書開玩笑的說「昨晚我家老爺在夜市試吃芭樂，吃得很開心」，孫女還對她說「阿嬤，阿公為什麼跟穿內褲的阿姨買芭樂？」讓原PO聽了忍不住虧說「阿公~下次請注意一下自己的行為，咱愛孫有在看喔」。

比基尼辣妹在寒風中敬業的態度，讓許多網友看了也不捨，「這天氣穿這樣也太辛苦了」、「好辛苦…這麼冷」、「錢難賺」、「真的敬業，那麼冷穿這樣子」、「這賺的是辛苦錢啊！太冷了還穿這樣」、「身材好、笑容可掬很敬業，這樣的天氣…佩服」、「這麼辛苦，一定要捧場啦」、「這種天氣真是辛苦，錢真難賺！不捧場真的太沒良心了」。

其實比基尼辣妹賣芭樂不是頭一遭，去年（2020）雲林縣西螺東南觀光夜市也有一家芭樂攤商請來辣妹促銷，同樣的也是穿著比基尼招攬買氣，創造出不小話題。