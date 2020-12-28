日本最可愛國中生出爐 13歲大眼正妹為奪冠狂「瘦小臉」

日本最可愛的女國中生冠軍出爐！來自愛知縣年僅13歲的JURI（榊原樹里）勇奪第一名，身高160公分的她擁有一雙大眼與甜美笑容，她表示，為了參加這次比賽，過去幾周努力控制飲食，最重要的是努力讓臉變小，也會加強保濕皮膚。

根據《modelpress》報導，「日本最可愛的女國中生」比賽近日落幕，由13歲的JURI奪冠，她賽後向媒體表示，平時最大興趣是跳舞，為了多與朋友聊天遊玩，因此在學校參加手球社。

JURI表示，為了參賽過去幾周她很努力控制飲食，希望能讓自己的臉變小，同時也加強保濕皮膚。她為了奪冠，常在網上搜尋「如何瘦臉」、「如何變小臉」，她也檢查身上贅肉較多的地方，加強運動以消除脂肪。

JURI說，她在學校並沒有人緣特別好，至於喜歡的男生類型，她害羞說，喜歡有趣一點的男生。她也說，過去參加過很多次試鏡，但最後都無法成功得名，這次終於奪冠，讓她喜極而泣直呼幸福。JURI表示未來希望能從事與時尚有關的職業，並創立屬於自己的品牌。