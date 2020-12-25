【一劍浣春秋】超商、電車、電梯、農村⋯你看到的謎片場景都是假的！

自從強逼女優拍片風暴到現在，日本暗黑界真的少了很多企劃啊⋯⋯

為什麼？因為告發事務所設下合約陷阱的女優「藤原瞳」什麼片子都拍，感謝祭她是其中一員，無碼片也出鮑不少，所以當強逼拍片成為刑事案件導致事務所解散後片商就成了下一波的重點，日本政府一查不得了，片商還真的幹了不少壞事！

所以無碼片商遭到毀滅性的打擊，在經紀人、女優還有男優被請去警局泡茶後再也沒有事務所敢和他們合作了；所以野外演出的露出片也沒了，因為法律規定只要有被看到的可能就不能拍，哪怕人家只是正好拿望遠鏡亂瞄。所以馬賽克厚得一塌糊塗，你拿兩三年前的作品和2008年前後的相比就會發現片子還是老的好，更糟糕的是女優從此有了五年條款，只要引退超過五年就可以無條件要求作品下架，很多知名女優就此消失得無影無蹤〜

比起今年肺炎惹禍，甚至知名團體惠比壽麝香葡萄有人確診，那時候的AV界才是寒冬。時至今日，有些地方慢慢在恢復，像馬賽克已經漸漸薄了回來，東西慢慢看得清楚了些，但有些事情是回不來了，像露天拍片，雖然因為預算考量日本片商已經漸漸台灣鄉土劇化不太出外景了，但萬一不得已必須要出外景的話你就會看滿天毛玻璃，除了男女優外什麼都看不到——

乾，這樣乾脆不要去外面拍好了。只是講講很輕鬆，但這樣大家片子會拍不下去，所以有些片商會搭建很好的外景，讓你根本看不出來是假的。

小倉由菜在超商拍攝的作品。 圖/翻攝自 dmm

首先就是「超商」，還記得小倉由菜那支號稱被同事靈魂出竅附身的名作嗎？在片中她胡作非為胡搞瞎搞又是拿熱狗插自己又是用可樂搞潮吹玩得好不開心，片子拍完她也很HIGH，一張坐在冰箱裡把雪糕當墊子的照片讓她被影迷抨擊「浪費食物」，超級不可取〜

小倉由菜坐在冰箱裡被罵。 圖/翻攝自 dmm

結果小倉由菜無奈地說了，那不是真的超商而是片商搭建的場景，從冰箱到冰棒還有那些飲料全都是以假亂真的道具，請大家不要太認真。

電梯拍攝也是維妙維肖。 圖/翻攝自 dmm

還有在電梯裡演出的作品也一樣，看似會上下起降還有各種按鈕一應俱全，但實際上是在攝影棚挖一個房間佈置成電梯的樣子再用綠色的布幕罩起來，片子拍完後再窗外的景色合成進去⋯⋯

這也是電車痴漢的拍法，日本人是冷漠沒錯，但要他們完全無視在車廂裡有人亂摸有人亂摳還有人亂搞也沒那麼容易，原因就是一切都是棚內作業，那些人都是臨時演員。

電車痴漢也是在攝影棚作業。 圖/翻攝自s1s1s1

但這些場景相信看得多一點的朋友都很熟了也都知道片商在搞什麼鬼，真的讓人讚漢布景維妙維肖幾乎可達造鎮水準的就是片商S1的「農村乳婦」系列！

劇情很簡單，就是來自都市的小鮮肉完全不習慣鄉下沒網路也沒冷氣的生活，結果意外勾搭上老家隔壁的人妻，她們日出而作日落而息，重點是身材豐滿老公餵不飽，看到年輕力壯的小鮮肉當然是走過路過不能放過。這支作品最恐怖的地方不只在於布景考究古色古香，而且每個農舍看起來都真的是個「家」，該有的空間都有拉出來——

農村乳婦系列布景超豪華。 圖/翻攝自s1s1s1

結果呢？也是搭建好的場景，而且這場景可豪華了，為了配合劇情需求還可以放蟲叫，只是因為租金很貴又不在東京，必須預算充足才能拍——是的，寫到這邊你就知道了，即便是AV界，他們也是可以一板一眼好好做事的，但問題是市場大餅在萎縮，所以愈來愈多片商只能舖個床墊請男女優就地開幹，所以如果想看更高水準的作品，請大家還是要支持正版啦〜