實況主、YouTuber參戰！不只比胸 2020熱議20大寫真女星

寫真女星各路正妹都參戰！

各位還記得去年的20大寫真女星各個「超胸狠」嗎？今年《DailyView網路溫度計》再度調查了2020網友熱議的寫真女星！

今年各路正妹都加入了拍攝寫真的戰局，從本來就有許多寫真明星的職棒啦啦隊員、藝人、網紅等，今年又加入了不少實況主及YouTuber。除了依舊「胸猛」以外，今年不少女星都以特別的方式來吸引群眾的目光，究竟有哪些女星殺出重圍，成為討論度最高的寫真女星呢？

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查自2020年開始發行的寫真集女星，我們為各位整理出了20位養眼「佼佼者」，快和我們一起看看有誰入榜吧！

Image Source：Facebook／雞排妹ili鄭家純

第十七名－大元 林艾璇

從大學生了沒到Popu Lady，改名林艾璇後現在在戲劇上有不少作品的大元，今年發行了個人的寫真書《數到3之後》，不僅挑戰大尺度，更隨著這次的寫真發行了同名單曲，找來男友鼓鼓作曲、填詞，創造出不少話題。網友除了討論他們倆的感情狀態以外，更多著重在大元的身材變化上，認為大元體態雕塑有成，讓女粉絲也想嘗試她的瘦身方法，男粉絲則是大飽眼福。

image source:Facebook／大元

第十六名－瑀熙 Yuci

YouTuber瑀熙在年初發行了2020的寫真年曆《First Love》，粉絲除了支持，更驚嘆尺度上的突破。該寫真同時也有其他YouTuber開箱，特別是兩人感情讓粉絲看得撲朔迷離的「緋聞男友」酷炫的開箱，引起廣大粉絲的討論，為瑀熙帶來不少聲量。不少網友在討論該本寫真時，同時也討論瑀熙與酷炫兩人的情感狀態，八卦的意味似乎更多一些，算是該本寫真的另類話題。

image source:Facebook／瑀熙Yuci

第十四名－菲菲 Aviva

「Rakuten Girls」之一的菲菲Aviva，在今年推出了個人的數位寫真《菲進你心》，同時也和樂天女孩的另一名成員孟潔合拍了《Bestie閨蜜》數位寫真，除了寫真本身具有話題之外，菲菲的合約爭議新聞也有不少討論，不過網友們給予菲菲相當大的鼓勵，菲菲也透過作品向粉絲們展現最大的笑容，正向的態度圈粉不少，不少粉絲都認為菲菲真的「蛻變」了。

image source:Facebook／李恩菲x菲菲 Aviva

第九名－ Aries 艾瑞絲

「反骨」成員之一的YouTuber艾瑞絲Aries，在今年推出了2021的寫真年曆，消息一出就有許多粉絲紛紛表示一定會支持，儘管有網友在Dcard上討論到艾瑞絲的拍照尺度越來越大、越來越誇張，但寫真仍然受到不少討論，更有粉絲表示艾瑞絲「誠意十足」，讚嘆寫真曝光的內容尺度讓人想要「噴鼻血」，看見不同於以往的艾瑞絲。

image source:Facebook／Aries 艾瑞絲

第八名－Lisa 林莎

有「台版三上悠亞」的Lisa林莎，除了去年發行的寫真熱賣已經第五刷之外，今年帶寫真書、桌曆、掛曆一次攻佔粉絲們的心，還未發行就有許多粉絲表示期待，希望看到更多的釋出內容。這次的寫真除了尺度再突破，一張「沒穿內衣」的女僕照獲得許多討論，親妹妹曝光超高顏值也引起社群一陣騷動，話題性十足。

image source:Facebook／林莎 SuperLisa

第五名－貴貴 Sammy

中信兄弟Passion Sisters啦啦隊成員之一的貴貴，在今年發行了個人的寫真書《眾望所貴》，其中應援特典版更是四分鐘就完售，讓不少網友討論到貴貴的威力。特別的是貴貴展現了自己的繪畫天份，將寫真與繪本一同販售，讓粉絲驚嘆貴貴的藝術才能，加上貴貴運動健康的形象，讓她不只有男粉絲，更有不少的女粉絲呢！

第四名－JOJO 啾啾

實況圈頗有名氣的電狼娛樂美女主持人啾啾JOJO，發行了《JO想和你在一起》寫真年曆，清新的風格彷彿在這「浪潮胸湧」的寫真戰場中帶來一縷清風，不過有不少粉絲認為這和啾啾平常的實況風格相差頗大，甚至直言「不講話的JOJO簡直就是天上來的」，許多網友衝著JOJO第一次發行寫真也決定一定要支持。

image source:Facebook／JOJO 啾啾

第三名－T妹 Tiffany Chen

話題不斷的T妹去年也發行了寫真書《愛戀x美足學》，顧名思義主打「美足」，T妹也在社群上發了不少關於「足體」的照片，滿足了有這部分偏好的群眾，吸引不少粉絲討論，尺度幾乎無上限的T妹，除了有爭議拉高聲量之外，祭出寫真年曆「只送不賣」還打出能與本人燭光晚餐、加私人LINE與小禮物等各種推廣手段，讓她粉絲團留言飆升。

image source:Facebook／Tiffany Chen T妹 粉絲團

第二名－籃籃 Lanlan

同樣來自Rakuten Girls的籃籃，最近在許多綜藝節目中大放異彩，可愛不造作的形象圈粉無數，今年發行了個人的寫真書《籃得遇見你》大受歡迎，書中籃籃突破人生最大尺度「背部全裸」引起不少關注，作品出爐後也在各大論壇中掀起許多討論，網友們直喊「青春無敵」，絲毫沒有給人造作的感覺，贏得了許多好評，是年度話題的寫真之一，讓籃籃的人氣也越來越高。

image source:Facebook／籃籃 Lanlan

第一名－鄭家純 雞排妹

雞排妹歸位！去年拿下第二名的雞排妹，在2020以自己的寫真年曆《同島一命》成為最受討論的寫真女星，雞排妹今年發布了自創情趣用品品牌，討論聲量飆升，發行的寫真自然也受到許多「老公」們的關注，選在1111光棍節當日發布寫真消息，立刻引起網友討論，寫真名稱更「撞梗」《國際橋牌社》，雞排妹本人也參與演出，話題性十足，年度寫真女星當之無愧。

image source:Facebook／雞排妹ili鄭家純

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2020年12月15日，近一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2020寫真女星』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」