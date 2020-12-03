53歲凍齡阿嬤抱孫如母子合照 26年前美顏曝光網友驚呆了

生過孩子的女人容易老？印尼一位新手阿嬤黛維（Puspa Dewi）卻有凍齡本領，臉上幾乎看不到歲月的痕迹，身材窈窕不走樣，年前即使站在20多歲的兒子身邊，都被誤當情侶，成為一時佳話。今年53歲、已晉升祖母的她，一張抱着孫兒的照片，完全看不出已是隔着一代的嬤孫照，令人驚訝不已，她早前公開一張27歲時拍下的年輕照片，顯示神顏值真的多年不變，有網民更稱「現在比當年還年輕！」

來自印尼首都雅加達的靚媽黛維（Puspa Dewi），3年前一張生日時與兒子捧着生日蛋糕合照，被放在網上瘋傳，因鏡頭裏的蛋糕竟插上「50」字樣的蠟燭，示意黛維已經50歲，與其外表反差極大，網民看來看去都以為她頂多是30歲的少婦。

今年53歲的黛維又有新轉變，其大兒子與妻子早前生下兒子，但榮升阿嬤級的她，反而更似孫兒的媽媽，被形容為「最美阿嬤」，令其Instagram帳戶再次爆紅，至今擁有逾47萬個追蹤者。

靚媽黛維Puspa Dewi早前公開一張26年前的照片，顯示神顏值真的多年不變，有網民更稱「現在比當年還年輕！」

對於終極凍齡的秘密，黛維指當她與兒子外出時，經常被陌生人誤會成兒子的女朋友，而保持年輕的秘密是透過正常運動、健康飲食和生活幸福，加上黛維的長子原來是健身和營養專家，他會和弟弟一起為媽媽設定健康餐單及下載健身教學的短片，黛維指這種健康的生活方式大概4年前開始。

黛維（Puspa Dewi）駐顏有術，看不出已經當上阿嬤。圖／取自Puspa Dewi IG 凍齡嫲嫲黛維（Puspa Dewi）如兒子和孫兒的合照，宛如一家三口，完全看不到是3代人合影。圖／取自Puspa Dewi IG

延伸閱讀：

印尼美魔女嫲嫲少女感滿滿 愛跳舞身材好完全唔似53歲

減肥｜跳鄭多燕、人氣減肥餐無效 40+台媽媽改2習慣減38磅不復胖

文章授權轉載自《香港01》